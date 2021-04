„Conduc și parchez ca un… rutierist” – acesta ar fi descrisă parcarea perfectă pe care a reușit să o facă un polițist din Sighetu Marmației. Acesta, nici mai mult, nici mai puțin, a plasat autospeciala de poliție direct în poarta Liceului ucrainean „Taras Șevcenko” din Sighet, blocând cu totul trecerea pentru pietoni.

Deși erau spații libere de parcare în proximitatea trecerii pentru pietoni, acesta probabil că a considerat că vopseaua roșie de pe trecere pentru pietoni se asortează perfect cu lumina roșie a autospecialei, motiv pentru care a plasat autospeciala în acest fel.

Totul s-a petrecut în cursul zilei de 2 aprilie a.c. Momentul a fost surprins de către un trecător, iar pozele au ajuns deliciul rețelelor de socializare.

Nu cunoaștem motivul pentru care polițistul a ales să parcheze în acest mod pe trecerea pentru pietoni în fața liceului, dar putem specula (glumind puțin firește) faptul că s-a grăbit să vadă rezultatele la Simularea de la examenul de Bacalaureat, în speranța că măcar Simularea Bacului să o promoveze. (Sighet247.ro)

ACTUALIZARE

În urma apariției în mediul on-line a articolului “CONDUC ȘI PARCHEZ CA UN… RUTIERIST – Deși erau locuri de parcare libere, un polițist din Sighet a parcat autospeciala pe trecerea pentru pietoni”, publicat de Sighet247, conducerea inspectoratului a dispus efectuarea de verificări cu privire la aspectele semnalate, prin compartimentul de specialitate, urmând a fi dispuse măsurile care se impun.

ACTUALIZARE 2:

În cursul zilei de ieri, polițiștii din Sighetul Marmației, aflați în serviciul de patrulare pe strada Vasile Alecsandri, au observat pe aleea de acces în piața agroalimentară, o persoană care oferea spre vânzare țigări. Polițiștii au procedat la interceptarea acestuia, constatând faptul că este vorba despre un tânăr de 19 ani din Sighetu Marmației.

Cu această ocazie, pentru o perioadă foarte scurtă de timp, polițiștii au oprit autospeciala pe trecerea de pietoni deoarece nu exista niciun alt loc pentru oprirea în siguranță, iar acțiunea impunea intervenția cu operativitate.

În urma controlului corporal, polițiștii au identificat asupra tânărului 30 de pachete de țigări, netimbrate, care erau ascunse sub elementele de îmbrăcăminte. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă și sunt destinate săvârșirii acesteia.

Polițiștii regretă inconvenientul creat cetățenilor pentru o scurtă perioadă de timp și vor încerca să nu mai creeze asemenea neplăceri pietonilor.