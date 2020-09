In antiteza cu PNL, Partidul Social Democrat a reusit in ultimii ani sa revigoreze turismul maramuresean, numarul turistilor crescand cu peste 50% in perioada 2016-2019, iar capacitatea de cazare in judet majorandu-se cu 34%. In general, PSD a obtinut sporirea investitiilor in judet, Maramuresul ajungand in top 5 pe tara la acest capitol, mentioneaza Gabriel Zetea.

Iata comunicatul Coalitiei pentru Maramures:

„Gabriel Zetea: ‘Candidez pentru un nou mandat in fruntea Consiliului Judetean pentru ca iubesc Maramuresul’

Gabriel Zetea, presedintele Consiliului Judetean Maramures si copresedinte al Coalitiei pentru Maramures, a aratat ca, la alegerile locale, candideaza pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean din doua motive: pentru ca iubeste Maramuresul si pentru ca are o familie frumoasa, iar dorinta sa este ca fiul sau, Iacob-Matei sa creasca si sa aiba o viata mai buna in judetul nostru.

‘Candidez pentru ca stiu ca doar cei care iubesc in interiorul familiei, cei care isi iubesc sotia, copiii, doar aceia pot sa iubeasca si in afara familiei. Sa isi iubeasca prietenii, comunitatea, judetul si sa isi dedice munca de zi cu zi pentru ca toti sa o duca mai bine. Am avut exemplu de pesedisti destoinici de-a lungul anilor si a carierei mele si sper sa avem si in viitor tineri determinati si multi care sa continue traditia social-democrata’, a aratat seful administratiei judetene, Gabriel Zetea.

Recent, alaturi de primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, presedintele Consiliului Judetean, Gabriel Zetea a construit Coalitia pentru Maramures, structura politico-administrativa care a pus orgoliile politice in plan secund si a promovat profesionalismul oamenilor si interesul judetului Maramures.

‘Cand ajung din Botiza in Targu Lapus sau Coroieni, din Seini in Repedea sau Borsa, tuturor celor care ma intreaba ce este Coalitia pentru Maramures le raspund ca este o structura aparuta din necesitate. Necesitatea de a continua proiectele bune pe care atat eu, ca presedinte al Consiliului Judetean Maramures, cat si Catalin Chereches, ca si primar al Municipiului Baia Mare dorim sa le continuam. Avem nevoie de fonduri guvernamentale sau europene pentru a dezvolta comunitatile si, pentru a obtine banii de la Bucuresti, trebuie sa avem o viziune si proiecte comune, trebuie sa renuntam la orgolii si sa vedem interesul maramuresenilor si al baimarenilor in primul rand.

In ultimii patru ani de zile, Maramuresul a ajuns in TOP 5 la nivel national in ceea ce priveste investitiile. Maramuresenii pot vedea schimbarea din infrastructura rutiera, cea care a lipsit judetului nostru 30 de ani, schimbarea din sanatate, de la Aeroport, dezvoltare economica, turistica, proiectele sociale care au fost derulate. In calitate de presedinte al Consiliului Judetean, primul lucru care am considerat ca trebuie schimbat in Maramures a fost infrastructura rutiera, care avea nevoie urgenta de reabilitare, pentru ca nu poti face turism in Maramuresul Voievodal fara sa ai drumuri bune. Acest Consiliu Judetean este cel care a reusit sa puna piciorul in prag si sa faca ceea ce toate conducerile PNL anterioare nu au reusit: sa reabiliteze Valea Izei si Valea Ruscovei, sa rezolve toate finantarile la Aeroportul International Maramures si sa aduca curse interne si chiar internationale. Ce nu au reusit cei de la PNL in 24 de ani, noi am schimbat in patru ani. In Maramuresul Voievodal, o componenta importanta a dezvoltarii este turismul. Acesta a fost oprit din cauza masurilor haotice ale Guvernului PNL.

Am ramas ultima tara din Europa care si-a redeschis restaurantele si le-am redeschis in extrasezon. Noi, la Consiliul Judetean Maramures, am promovat agresiv judetul Maramures, in acesti ani, am promovat brandul turistic Maramures atat in tara cat si in strainatate, iar intre 2016 – 2019, capacitatea de cazare in judet a crescut cu 34%, in timp ce numarul turistilor veniti in judet a crescut cu peste 50%, pentru ca am gandit o dezvoltare integrata a turismului‘, a declarat, in Sighetu Marmatiei, Gabriel Zetea, presedintele Consiliului Judetean Maramures, copresedinte al Coalitiei pentru Maramures.

Biroul de presa al Coalitiei pentru Maramures”.

Sursa: luju.ro