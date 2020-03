Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și al PSD Maramureș se declară șocat de felul în care este tratată Sorina Pintea în arest. Imaginile derulate aseară pe principalele posturi de televiziune, cu Sorina Pintea încătușată, îmbrâncită și umilită, nu au făcut decât să demonstreze gradul de josnicie la care au ajuns cei care de fapt ar trbui să facă dreptate și să apere Justiția.

„Ca să fiu bine înțeles și să fie clar de la început: aș fi vrut ca această postare să nu fie a politicianului președinte de filială sau a omului de administrație președinte de CJ. Acest post să fie al omului simplu Gabriel Zetea, copleșit de emoția ultimelor zile. Să pot să-mi las costumul de politician și să vă spun simplu ce cred. Nu pot sa fac asta, am înțeles încă din 2016 responsabilitățile funcțiilor pe care le ocup. Dar…

Sunt șocat și revoltat de ce i s-a întâmplat Sorinei Pintea aseara. Un spectacol media grotesc, o hăituire a unei persoane bolnave, de dragul unui senzaționalism ce ne este livrat și pe care îl digerăm fără nicio intrebare.

Vorbim, bătându-ne în piept, despre prezumția de nevinovăție. Însă credem în ea, o aplicăm în postările de pe rețelele sociale sau în discuțiile cu iz de suficiență? Nu, evident. Citiți comentariile: vedem un simplu front de ură ce mărșăluiește implacabil împotriva unei femei suferinde, a familiei ei.

Nimeni nu își mai pune întrebări, nimeni nu mai remarcă numeroasele elemente cel puțin ciudate ale acestui caz, toată lumea deține adevărul și o condamnă – fără a aștepta o hotărâre a Justiției – cu securea unor pixeli justițiari.

Am parcurs un drum lung ca să scoatem Justiția de sub influența politicului (și, da, mai sunt de făcut pași), încercăm să instalăm CSM în poziția firească în arhitectura sistemului de justiție, există necesare dialoguri cu asociațiile de magistrați. Dar în ce fel se face Justiție cu Sorina plimbată aseară sub reflectoarele camerelor ce-i pălmuiesc fața obosită? Cum este în folosul Justiției să vedem cătușe pe mâinile ei și îmbrâncirea ei de către „forțele de ordine”? Cum ajută Justiția plasarea în arest a unei persoane dovedit bolnavă de o gravă boală autoimună, transmiterea pe surse a locului și orei și plimbarea-împinsă de aseară?

O să o spun și o să repet mereu, fără să obosesc: nu este treaba mea, a noastră, să judecăm cine este vinovat sau nu. Este exclusiv treaba Justiției.

“Nu judecați, ca să nu fiți judecați”., a scris Gabriel Zetea pe pagina personală de pe o rețea de socializare.