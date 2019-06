Aflat la București la Ședința Biroului Permanent National al PSD, Gabriel Zetea, liderul social-democraților maramureșeni spune că a votat mandatul delegatiei partidului la consultările convocate de catre presedintele Iohannis la Palatul Cotroceni.

Mai mult, în calitate de vicepresedinte al partidului Zetea a susținut punctual in cadrul sedintei cateva puncte de vedere.

„Rezultatul Referendumului din 26 mai este valid si trebuie implementat de urgenta in legislatia din Romania. De urgenta. Iar urgenta nu inseamna anul viitor odata cu alegerile locale cum se pare ca ar vrea Opozitia. Romanii au votat, politicienii trebuie sa asculte fara a denatura rezultatul din intrebarile de la Referendum. Asadar Parlamentul sa treaca la treaba si sa demareze procedurile pentru modificarea Constitutiei in cel mai scurt timp posibil.PSD va respecta rezultatul referendumului la guvernare. Partidele din Opozitie vorbesc doar despre principii, dar Guvernul PSD poate de maine! sa respecte interdictia de a emite ordonante de urgenta in domeniul justitiei fara a mai astepta modificarea Constitutiei”, spune Gabriel Zetea.

Acesta spune că partidul din care face parte „isi doreste o justitie independenta care sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului” și „o justitie libera de influenta politicului si care sa elimine total abuzurile din ultimii ani!”