Primul avion spre Antalya a decolat de pe Aeroportul Internațional Maramureș în dimineața zilei de sâmbătă, 1 iunie 2019. Este vorba despre cea mai mare aeronavă care a aterizat și a decolat de pe pista maramureșeană, un Airbus 321, de 216 locuri, care a plecat din Baia Mare cu un grad de încărcare de peste 90%.

În cadrul conferinței de presă care a fost susținută la Aeroportul Internațional Maramureș, directorul Prestige Tour, Alin Rățoi a ținut să mulțumească autorităților locale pentru buna colaborare, respectiv președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea și directorului Aeroportului Internațional, Dorin Buda, dar și partenerilor agenției de turism care au făcut posibilă vânzarea biletelor în Maramureș și în județele limitrofe. Astfel, la discuții au fost prezenți și reprezentantul Sfara Tours, Diana Iluț, directorul operațional al Sfara Tours, Elena Gorun, Cristina Farcaș, reprezentat Busola Travel, Dana Grigorescu, reprezentant Mara Internațional Tour dar și alți parteneri. Directorul Prestige Tour, Alin Rățoi a subliniat faptul că, așa cum a promis încă din luna octombrie 2018, prima aeronavă cu turiști a decolat spre Antalya, Turcia, chiar de Ziua Copilului.

Șeful administrației județene, Gabriel Zetea a subliniat faptul că s-a așteptat de foarte mult timp acest zbor internațional. ”Am avut cu toții mari emoții în dimineața zilei de sâmbătă, dar mă bucur că totul a mers perfect. Am reușit să dăm un semnal puternic tututor operatorilor, că Aeroportul Internațional Maramureș este pregătit pentru preluarea avioanelor de mediu curier. Am avut, pe aeroportul nostru, o aeronavă Airbus 32, cu o capacitate de peste 200 de locuri, care a aterizat în cele maj bune condiții de siguranță. Vreau să felicit întreg personalul Aeroportului pentru profesionalism și le transmit că suntem mândri de fiecare dintre ei. Mă bucur că am reușit să arătăm tuturor celor care n-au avut încredere, că lucrările la aeroport se pot finaliza, că Aeroportul Internațional Maramureș este cu adevărat internațional. Le mulțumesc partenerilor care au avut încredere în noi încă de acum câteva luni, iar Prestige Tour este unul dintre primii operatori care ne-au acordat încrederea lor. Este foarte important că maramureșenii au acum ocazia de a alege dintre ofertele mai multor operatori, iar concurența a fost mereu benefică”, a arătat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Și directorul Aeroportului Internațional Maramureș, Dorin Buda a subliniat faptul că este extrem de important că o asemenea aeronavă a aterizat în condiții de maximă siguranță pe pista noastră, iar în acest moment nu mai există nicio restricție de aterizare pentru nici un fel de aeronavă, indiferent de intemperii. Totodată, șeful Aeroportului a declarat că așteaptă ca, în cel mai scurt timp, de pe Aeroportul Internațional Maramureș să fie operate noi zboruri spre alte destinații internaționale.





Toți partenerii Prestige Tour prezenți la conferința de presă s-au declarat încântați și emoționați deopotrivă de faptul că, de pe aeroportul din Maramureș, turiștii pleacă direct în Antalya, unde sunt așteptați de partenerii din Turcia și unde serviciile continuă să fie oferite la cele mai înalte standarde.