Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest și președinte al Consiliului Județean Maramureș a felicitat toți maramureșenii de acasă și de pretutindeni care au ales să își exercite dreptul democratic de a vota, indiferent de opțiunea electorală pe care au avut-o. Liderul județean al PSD a tras însă un semnal de alarmă prin faptul că, în prezent, liberalii dețin întreaga putere în România și a subliniat că speră ca această putere să nu fie folosită pentru a face rău, cunoscute fiind măsurile de austeritate care au fost adoptate de aceștia în urmă cu câțiva ani.

”Felicitări maramureșenilor de acasă sau de pretutindeni pentru prezența la scrutinul electoral de duminică. În calitate de Președinte al Consiliului Județean Maramureș nu pot decât să mă bucur că mai mulți maramureșeni au ales să voteze față de acum două săptămâni, că au decis să își facă datoria civică.

În calitate de președinte PSD Maramureș vreau să îl felicit pe câștigătorul alegerilor prezidenșiale, Klaus Iohannis. Am susținut, evident, alt candidat. Românii știu întotdeauna mai bine și votul este sfânt. Președintele Klaus Iohannis și PNL au, începând de dumincă, toată Puterea în România. PNL deține, astăzi, atât Președintele României, cât și Prim-ministrul țării. Responsabilitatea este enormă și sper ca această putere să nu fie folosită pentru a face doar rău. PNL are prostul obicei de adopta măsuri de austeritate pentru români și noi vom sta de veghe. PSD este în Opoziție. De facto. Avem puțin timp la dispoziție pentru a lua măsurile de corectare a direcției partidului și sper că vom avea înțelepciunea să o facem. Nu am luat aceste măsuri după eșecul de la alegerile europarlamentare și am pierdut timpul. Există oameni suficient de înțelepți în PSD pentru a identifica pașii necesari de întărire a stângii politice românești. Decența, bunul-simț, transparența trebuie să redevină atributele unei stângi politice europene reformate”, a concluzionat președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest.