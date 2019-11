Miercuri, 20 noiembrie 2019, în Sala de Consiliu a Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a fost organizată o conferință de presă condusă de managerul unității medicale, ec. Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, alături de care s-a aflat directorul medical al instituției, dr. Ioan-Vasile Pop. La această conferință a fost invitat și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, temele abordate fiind proiectele comune desfășurate de Spitalul Județean în parteneriat cu administrația județeană.

Primul cuvânt a revenit președintelui Gabriel Zetea, care i-a urat ”bun revenit” Sorinei Pintea, în cadrul Spitalului Județean ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. ”România pierde un ministru performant, după părerea multora, cel mai bun ministru al Sănătății pe care l-a avut țara noastră după Revoluția din Decembrie 89. Mă bucur, însă, pentru Maramureș, deoarece câștigăm un manager al Spitalului Județean cu care ne lăudăm și care, atunci când a plecat la minister, a lăsat lucruri importante realizate pentru sănătatea maramureșenilor. Îi mulțumesc doctorului Vasile Pop, dar și celor care s-au aflat în conducerea spitalului, atât pe partea medicală, cât și pe partea financiară și care au dat dovadă de responsabilitate atâta timp cât Sorina Pintea a fost plecată în Guvernul României, în administrația centrală. Consiliul Județean Maramureș a fost mereu alături de Spitalul Județean, am crescut succesiv finațările pentru instituțiile medicale aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș. Avem două spitale, cele mai performante unități medicale din județul Maramureș și care sunt un exemplu pentru toate celelalte unități medicale. Atât Spitalul Județean Baia Mare, cât și Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare sunt unități spitalicești de elită nu doar în județul nostru, ci la nivel national. Sunt exemple de bune practici care se dau de fiecare dată ca exemplu când se vorbește despre o bună colaborare între administrația locală și spitale, astfel încât pacienții să beneficieze de condiții și servicii cât mai bune”, a subliniat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Șeful administrației județene a vorbit despre faptul că, dacă la începutul acestui mandat al Consiliului Județean, respectiv în anii 2016 – 2017, finanțările către Spitalul Județean de Urgență erau de aproximativ două – trei milioane de lei/ an, în ultimii doi ani acestei finanțări au crescut substanțial, ajungând la 1 milion de euro în 2018 și la 7,5 milioane de lei în 2019. Există totodată varianta ca, până la sfârșitul anului în curs, suma acordată Spitalului Județean în 2019, din fondurile proprii ale CJ Maramureș, să ajungă la două milioane de euro, respectiv să depășească nouă milioane de lei. ”Încercăm să trasmitem un mesaj și altor administrații care au în subordine spitale, dar și celor care vor veni de anul viitor în Consiliul Județean, că investițiile în sănătate sunt extrem de importante. Le-am considerat prioritare de la începutul mandatul și doresc să mulțumesc tuturor consilierilor județeni că nu am avut opoziție la aceste proiecte de hotărâre, așa cum nu am avut nici la altele, în cea mai mare parte a timpului. Ne bucurăm că am reușit să cofinanțăm proiectele Spitalului Județean, mai ales că Sorina Pintea are o experiență enormă în ceea ce privește atragerea proiectelor de investiții și prin parteneriatele pe care le-a avut cu Banca Mondială. În ceea ce privește activitatea ei la Ministerul Sănătății, am discutat cu colegi din țară de la diferite Consilii Județene și cu toții au fost de acord că banii nu au fost alocați pe criterii politice, apreciind sumele acordate de fostul guvern pentru dezvoltarea infrastructurii și a dotării cu aparatură de înaltă calitate a unităților medicale. O felicit pe Sorina Pintea pentru felul în care a reușit să conducă Ministerul Sănătății și pentru felul în care a manageriat toate problemele care au apărut, dar, în mod special, pentru empatia pe care a transmis-o mereu în raport cu pacienții. Mai sper ca această empatie să încerce să o transfere și asupra personalului medical, sanitar și auxiliar din Spitalul Județean Baia Mare”, a conchis președintele Gabriel Zetea.

Sorina Pintea: ”Pentru Ministerul Sănătății și pentru guvernul din care am făcut parte, sănătatea nu a avut culoare politică”

În discursul transmis, ec. Sorina Pintea, manager al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și fost ministru al Sănătății a mulțumit, la rândul ei, directorului medical al spitalului, Ioan-Vasile Pop, pentru felul în care a înlocuit-o în conducerea spitalului, dar a mulțumit și președintelui Consiliului Județean, Gabriel Zetea, pentru întregul sprijin acordat în tot acest timp.

”Este greu să spun în câteva cuvinte tot ce am făcut în decursul unui an și opt luni în care am condus Ministerul Sănătății, timp în care am vizitat peste 150 de spitale în întreaga țară, însă pot spune că pentru mine și pentru Guvernul din care am făcut parte, sănătatea nu a avut culoare politică și asta s-a văzut din repartiția fondurilor de investiții. Banii s-au acordat în funcție de necesitățile fiecărei regiuni de dezvoltare în parte și a dezvoltării serviciilor medicale. Poate cel mai important lucru cu care am rămas de la minister este relația cu pacienții, iar numărul mesajelor pe care le primeam ca ministru le primesc și azi, ca manager al Spitalului Județean. Să fii un bun ministru al Sănătății înseamnă să iubești în primul rând oamenii și este important să transferăm spre personalul medical empatia noastră, a celor din conducere”, a precizat managerul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Sorina Pintea.

Reprezentantul unității medicale a arătat că unul dintre proiectele importante, de viitor, este un studiu de cercetare postoperator, care se desfășoară în perioada iunie 2019 – iunie 2020, coroborat cu procedura de îngrijire. Managerul Sorina Pintea a subliniat faptul că, în această perioadă, Spitalul Județean Baia Mare a angajat foarte mulți medici tineri care sunt foarte dornici de a aplica procedee, de a dezvolta servicii medicale noi și performante, totul în folosul pacientului. Pregătirea resursei umane –pentru că aparatură medicală există-, este esențială și va fi aplicată din 2020, fiind foarte important ca medicii să știe să folosească aparatele la cele mai înalte cote.

”Sunt proiecte foarte importante demarate la Spitalul Județean, o parte din ele urmând să își arate roadele de anul viitor. Un proiect care mă bucură în mod special este Compartimentul de Chirurgie Cardiacă, iar în Spitalul Județean, povestea cardiologiei se închide. Am început cu Secția de Cardiologie, cu Compartimentul de Terapie Intensivă Coronarieni, cu chirurgia intervențională, angiograf și vom încheia cu partea de chirurgie cardiacă. A fost o investiție finanțată de Ministerul Sănătății și cofinanțată de Consiliul Județean, investiție care se va finaliza în acest an. Începând de anul viitor, primii chirurgi cardiaci vor veni la Spitalul Județean Baia Mare și vor putea opera primele inimi. Existența unui Compartiment de Chirurgie Cardiacă presupune o pregătire profesională excepțională, dar consider că este o realizare extraordinară faptul că, într-un spital județean, patologia cardiacă este făcută integral”.

Un alt proiect important care va fi finalizat în viitor este modernizarea Laboratorului de Radioterapie, inaugurat în acest an, aici unde, în 18 noiembrie 2019, s-a demarat licitația pentru achiziționarea celui de-al doilea aparat de radioterapie prin finanțarea Băncii Mondiale. ”Vom avea, astfel, unul dintre cele mai moderne laboratoare de radioterapie din nordul României, și aici fiind un cerc închis: avem Secția de Oncologie, avem molecule corespunzătoare pentru aproape toată patologia oncologică, avem radioterapia, tumorbordul și astfel putem trata integral pacientul bolnav de cancer. Bolile cardiovasculare și bolile oncologice sunt pe primul loc ca rată de mortalitate, iar noi, în Maramureș, suntem acoperiți pe aceste două segmente”, a arătat ec. Sorina Pintea.

Managerul Spitalului Județean a subliniat faptul că sunt investiții și în infrastructură, unele finalizate și altele care vor fi încheiate până la sfârșitul anului. Este vorba despre reparații capitale la blocul alimentar, o investiție de peste 2,7 milioane de lei finanțată parțial de Ministerul Sănătății și confinanțată de CJ Maramureș, o investiție în holul central, de 1,5 milioane de lei, care se va finaliza la sfârșitul anului. Tot în acest an s-au făcut investiții în achiziția de aparatură, respectiv un mamograf performant, un ecodopler color, un nou computer tomograf în valoare de peste 2,7 milioane de lei și un nou angiograf. În anul 2019 a fost modernizată și Secția de Anatomie Patologică și Medicină legală, iar la finalul conferinței de presă, președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea a fost invitat să viziteze toate aceste compartimente care au fost renovate în ultima perioadă, la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

În mesajul său, dr. Vasile Pop, directorul medical al Spitalului Județean a precizat faptul că, în Marmureș, spitalul pe care îl coordonează pe parte medical este ”o uzină de sănătate”, fiind vizitat, apoape zilnic, de 5000 de persoane, aici fiind cuprinși atât personalul angajat, cât și pacienții și aparținătorii.