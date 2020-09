Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, candidat acum al Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat a transmis un mesaj tuturor locuitorilor din județ cu ocazia încheierii campaniei electorale oficiale.

El susține în cadrul mesajului transmis redacției că este mândru că timp de 4 ani i-a reprezentat cu mândrie pe toți locuitorii județului și că a ales să candideze sub umbrela Coaliției pentru Maramureș pentru că specialiștii din toate forțele politice care au constituit Coaliției au putut veni laolaltă și să strângă într-un singur program tot ceea ce este mai bun:

”Am ajuns la finalul unei campanii care m-a readus în mijlocul maramureșenilor, a oamenilor pe care i-am reprezentat cu mândrie în ultimii patru ani de zile.

Fiecare zi a ultimelor săptămâni m-a găsit în altă comunitate locală, discutând constructiv cu maramureșenii și încercând să găsim împreună soluții pentru provocările cu care se confruntă. Am străbătut Maramureșul Istoric, Țara Lăpușului, Țara Codrului și Țara Chioarului cu sufletul deschis și m-am bucurat de fiecare experiență care, nu a făcut altceva decât să îmi reconfirme că Maramureșul este într-adevăr un loc binecuvântat.

Le-am vorbit din suflet maramureșenilor despre proiectele demarate în actualul mandat al administrației județene, dar și despre cum îmi propun să continui să construiesc alături de ei și de reprezentanții Coaliției pentru Maramureș, O VIAȚĂ MAI BUNĂ. M-am bucurat să fiu primit cu deschidere și căldură în fiecare colț al județului și m-am prezentat demn în fața oamenilor, cu promisiuni onorate și o strategie solidă de dezvoltare a județului.

Le-am fost alături candidaților Coaliției pentru Maramureș atunci când s-au prezentat în fața oamenilor, pentru că am convingerea că numai oameni loiali Maramureșului pot să administreze în interesul cetățenilor. Sub umbrela Coaliției pentru Maramureș s-au adunat profesioniști care reprezintă diferite pături ale societății, tocmai pentru că fiecare maramureșean merită să se regăsească în cei care îi reprezintă interesele.

Am ales să nu mă las atras în atacurile sistematice ale contracandidaților mei și să îmi canalizez energia pe cei care merită cu adevărat, pe oamenii harnici, cinstiți și puternici ai județului, pe care i-am pus mereu PE PRIMUL LOC. Am dus o campanie între oameni și pentru oameni, deoarece maramureșenii au constituit mereu principala mea preocupare și dragostea mea pentru Maramureș a trecut de mult din spectrul declarativ, în cel al faptelor.

Dacă ar fi să rezum ultimele săptămâni de zile la câteva cuvinte, acestea ar fi: încredere, speranță și unitate. Comunitățile Maramureșului mi-au întărit încrederea că toată munca ultimilor patru ani a generat, cu adevărat, condiții de viață mai bune pentru fiecare cetățean. Având exemplul dezvoltării pe care județul a cunoscut-o în ultimii patru ani de zile, oamenii locului privesc cu speranță spre un viitor mai bun, pentru care, personal, voi munci cu determinare, în continuare. Și pentru că am dovedit loialitate față de Maramureș prin fapte, NU VORBE, maramureșenii au ales să rămână uniți în fața încercărilor de învrăjbire și să nu se lase atrași în jocuri electorale, care nu le aduc niciun beneficiu.

Am ales să fac o singură politică: IUBIREA PENTRU MARAMUREȘ, iar acum, mai mult ca oricând, am convingerea că am luat cea mai bună decizie. Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș”.