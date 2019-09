În cadrul declarațiilor de presă oferite după prezentarea problemelor pe care le au bolnavii internați cu afecțiuni psihice în Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmației, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a arătat că nu a fost informat cu privire la condițiile în care sunt cazați beneficiarii din sistem, instituția județeană neavând atribuții executive la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, ci doar financiare.



”A fost o problemă privind relocarea bolnavilor în acest centru, aceasta fiind o secție dezafectată a Spitalului de Psihiatrie din Sighetu Marmației care a fost dată în folosința DGASPC. Urmează, în cel mai scurt timp posibil, ca toți beneficiarii să fie relocați în alte centre care să corespundă cu nevoie lor și în condiții mult mai bune. DGASPC este o instituție în subordinea Consiliului Județean Maramureș, însă noi avem doar atribuții financiare în ceea ce privește finanțarea activității, fără să avem atribuții executive privind gestionarea beneficiarilor din cadrul Direcției. Discutăm cu reprezentanții executivului DGASPC, facem recomandări, iar în cadrul ședințelor de Consiliu Județean am avut foarte multe intervenții în ceea ce ce privește îmbunătățirea activității în această instituție. Anual, asigurăm resurse consistente din bugetul prorpiu pentru a crește condițiile sociale ale tuturor beneficiarilor aflați în sistemul de protecție. Suntem însă nemulțumiți de o bună parte a activității lor, deoarece desi au existat măriri consistente de salarii în ultimii doi ani, -angajații DGASPC fiind la cel mai înalt nivel de salarizare în județul Maramureș între funcționarii publici-, credem că aceste creșteri de salarii nu au fost însoțite și de o creștere a performanței activității”, a arătat președintele Gabriel Zetea.

Întrebat dacă au existat controale la acest centru, șeful administrației județene a subliniat faptul că instituția Consiliului Județean Maramureș nu are funcționari publici care să monitorizeze activitatea DGASPC, fapt pentru care a fost angajat un consilier personal al președintelui pentru a verifica activitatea in Direcția Copilului.

”Am făcut recomandări periodice conducerii executive pentru ca lucrurile să se miște mult mai eficient. După discuția avută cu reprezentanții ONG-ului care au vizitat Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmației, am cerut imperativ conducerii Direcției relocarea beneficiarilor în maximum 48 de ore și identificarea soluțiilor. Urmează, joi, o ședință de îndată a Consiliului Județean Maramureș, la care va fi prezentă conducerea executivă a DGASPC și care, în fața tuturor consilierilor județeni, va trebui să ofere explicații. Și mai sper că și funcționarii publici care se simt extrem de stabili pe posturile pe care le au, vor înțelege că responsabilitatea activității lor este una importantă. Noi le asigurăm resursele financiare, dar aceștia trebuie să lucreze mult mai mult și să dea dovadă de mai multă empatie față de beneficiarii din sistem”, a subliniat șeful administrației județene.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a arătat că DGASPC are termen ca, până la ședința Consiliului Județean, să ofere toate explicațiile pentru situația înregistrată la Centrul din Sighet. ”Funcționarii publici sunt apărați de foarte multe legi în țara noastră, însă în astfel de situații, demnitarii plătesc cu funcția o astfel de deficiență în sistem. Acesta nu este singurul caz nefericit întâmplat sub tutela DGASPC în Maramureș. În ultimele săptămâni au fost probleme raportate la Poienile de sub Munte, la Vișeu de Sus, iar acum la Sighetu Marmației. Bugetul Direcției Copilului este împărțit în două componente, la fel ca toate bugetele instituțiilor din subordine. Există, astfel, o parte alocată pentru funcționarea instituției, unde niciodată nu am avut probleme în a asigura plata salariilor, a utilităților, a investițiilor și toate cererile au fost satisfăcute. Felul în care se cheltuie însă banii ține doar de Direcția Copilului și nu avem niciun fel de atribuții în a verifica cheltuielile făcute, noi asigurând doar bugetul general al instituției. În ceea ce privește raportul de cheltuieli care se prezintă Consiliului Județean, toate plățile sunt legale. De-a lungul timpului am cerut să fie efecutate aici cât mai multe investiții, însă reprezentanții Direcției Copilului continuă să facă studii de fezabilitate pentru viitoare proiecte, desi noi am cerut intervenții punctuale. Organigrama DGASPC este puțin sub nivel chiar dacă au fost angajări în ultima perioadă, însă problemele pe care le identificăm țin mai mult de partea de vocație a celor care merg să lucreze în acest sistem. Este nevoie de foarte multă empatie când îți dorești să lucrezi cu astfel de beneficiari care au astfel de probleme. Resursa umană este o problemă care va fi greu gestionabilă în perioada următoare, deoarece astfel de lucruri nu se pot rezolva de pe o zi pe alta”, a subliniat președintele Consiliului Județean Maramureș.