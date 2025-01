Vremea a fost calda pentru aceasta perioada. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si partial umed. Sunt tronsoane de drum care au partea carosabila curata si umeda in zona de munte. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu cinci utilaje si au imprastiat 10 tone de material antiderapant pe DN18. Sectoarele de drumuri judetene au partea carosabila curata si partial umeda. Sunt sectoare de drum in zona de munte cu partea carosabila curate si umeda. Angajatii societatii de drumuri judetene au actionat cu doua utilaje si au raspandit 15 tone de material antiderapant pentru prevenirea si combaterea poleiului. Cerul senin. In zonele joase, local se semnaleaza ceata. Vantul sufla slab, la moderat, cu intensificari temporare in zona inalta de munte. Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la Targu Lapus: -9,9 grade. Alte valori ale temperaturii aerului: -8 grade la Sighetu Marmatiei, -7 grade in Pasul Gutai, la Cavnic -6 grade in Baia Mare, Baia Sprie, -4 grade la Ocna Sugatag, -2 grade Pasul Prislop si la statia meteo Iezer. Cel mai cald a fost la Sighetu Marmatiei 6 grade. Stratul de zapada este prezent doar in zona de munte si masura pana la 30 cm la statia meteo Iezer. Pe mai multe cursuri de apa din judetul s-a format gheata la maluri. Vremea va fi astazi mai calda fata de ziua precedent, dar si pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, mai mult noros seara și noaptea, când pe arii relativ extinse se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie. La munte vor predomina precipitatiile mixte, ploaie si lapovita In zona inalta de munte precipitatiile vor fi sub forma de lapovita si ninsoare. Pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale, mai susținute pe crestele montane înalte unde va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 8 grade, iar cele minime între 0 și 3 grade. Izolat se va semnala ceață.