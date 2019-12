Zăpadă frământata cu grosimea de pana la 2 cm se găsește pe DN18, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180.

S-au împrăștiat in Pasul Prislop 14 tone sare. Stratul de zăpadă măsoară 16 cm la Vf. Iezer.

Valori ale temperaturii aerului: -6 grade in Pasul Prislop, -3 grade in Pasul Gutai, -2 grade la Cavnic, 0 grade la Viseu de Sus, Târgu Lăpuș si Ocna Sugatag, 1 grad in Baia Mare, Sighetu Marmației si Baia Sprie, 2 grade la Seini. La Vf. Iezer se înregistrarea -10 grade Celsius.

Utilajele sunt pregătite pentru intervenție. Conducatorii auto se pot informa cu privire la starea părții carosabile la telefon 0262 211789 Dispecerat Secția de Drumuri Naționale.

„VĂ RUGĂM INSISTENT SĂ CONDUCEȚI PREVENTIV ȘI SĂ RESPECTAȚI VITEZA LEGALĂ!

Luați în calcul că în perioada imediat următoare va ninge în Transilvania, sudul Moldovei, Muntenia și Dobrogea!