Miercuri, 23 august, la sediul Asociației Județene de Fotbal Maramureș, are loc tragerea la sorți pentru turul II al Cupei României Top Market, ediția 2023/2024. La această etapă vor participa cele nouă echipe de Liga a V-a câștigătoare ale turului I: ACS Gloria Sălsig, AS Viitorul Copalnic Mănăștur, ACS UAC Europe, ACS Viitorul Gârdani, AS Mireșu Mare, CS Athletic Remetea Chioarului, ACS Măgura Coaș, AS PHP Iadăra, AS Unirea Arieșul de Pădure.

Tragerea la sorți va fi transmisă în direct de la orele 14.00 pe pagina de facebook a AJFMM. Meciurile se vor disputa în weekend (sâmbătă, 26 august, respectiv duminică, 27 august) de la ora 17.00.