Radu Drăgușin s-a transferat la Tottenham și a devenit cel mai scump jucător din istoria fotbalului românesc. În ultimele zile s-au vehiculat mai multe sume când s-a adus în discuție contractul semnat de cel căruia i se spune „Dragonul”. Avem acum toate datele, iar tabloul este unul spectaculos. Înțelegerea a fost semnată pe o perioadă de cinci ani și jumătate, iar suma totală pe care o va câștiga fotbalistul este de aproape 15 milioane de euro.

Radu Drăgușin a semnat cu Tottenham, deși Bayern îi oferea un contract mult mai avantajos, dar a ales să-și țină cuvântul pe care l-a dat în urmă cu două săptămâni. Este însă posibil să-și fi dorit să evite concurența de la formația bavareză și a ales o grupare care are mari probleme de lot în acest moment.

Radu Drăguşin şi-a ales numărul pe care îl va purta la Tottenham. La formaţia din Premier League, Drăguşin va evolua cu numărul 6 pe spate.

Jucătorul român a fost prezentat oficial și i-a cucerit pe fani încă de la primul interviu. Rămâne de văzut când va debuta. Jurnaliștii din Anglia susțin că ar putea să joace în duelul din campionat cu Manchester United, programat peste două zile. Rămân multe semne de întrebare privind cifrele contractului, după ce s-a aflat că la acest capitol, Drăgușin se află pe locul 20 în lot, conform topurilor din presa britanică.

Fanatik susține că are toate detaliile din această afacere spectaculoasă. Contractul se întinde pe o durată de cinci ani și jumătate, până în iunie 2029, iar salariul este de 50.000 de euro pe săptămână. Asta înseamnă 2,4 milioane de euro net pe an, în condițiile în care la Genoa nu ajungea la 500.000 de euro. În plus, pentru fiecare meci din Premier League în care este folosit va primi încă 6.000 de euro. Nu contează numărul de minute!

Sursa citată mai spune că la semnătură, „Dragonul” a primit și un bonus de 1,5 milioane de euro. Cu acești bani își poate cumpăra un apartament în blocurile pe care le construiește Dumitru Dragomir, dar nu pe cel mai scump care ajunge la două milioane de euro.

O altă nebuloasă a fost și oferta de la Bayern. Impresarul Florin Manea a spus că bavarezii au propus un contract cu 50 la sută mai mare, iar un jurnalist englez a mers mai departe și a spus că suma anuală ar fi ajuns aproape de șase milioane de euro. Fanatik susține că Bayern a oferit un salariu mai mic decât Tottenham, dar a pus pe masă un bonus anual de trei milioane de euro. Suma era împărțită în funcție de numărul de partide, iar pentru 1,5 milioane de euro, jumătate din această primă, ar fi trebuit să joace în zece partide. (playsport.ro)