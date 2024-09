Ieri am asistat la un incendiu cum nu s-a mai văzut în Maramureș! Mai bine de 500 de hectare au fost mistuite de flăcări! Tragic este că din aceste hectare au făcut parte și gospodării ale unor simplii oameni care nu au putut face nimic altceva decât să asiste și să vadă cum focul le-a mistuit agoniseala de o viață!

Unii spun că totul a pornit de la o mână criminală, alții vorbesc de o inconștiență a unei persoane care a făcut un simplu foc pe care l-a scăpat de sub control. O altă ipoteză de la care se pornește reprezintă filmarea unui coleg din presă pe care se vede cum de la poligonul din Arieș pleacă o dubă de militari. Ne întrebăm de ce nu s-au oprit să ajute? Au fost ei vinovați de incendiu? Poate că se vor găsi și vinovații pentru producerea incendiului, însă până atunci, în cele ce urmează, vă vom prezenta o cronologie a evenimentului care vor scoate la iveală presupușii vinovați pentru gospodăriile mistuite de foc:

Din spusele autorităților, focul a fost declanșat undeva între Arieșul de Pădure și Lăpușel. La ora 13:49, într-o postare publică, eMaramures.ro anunță în exclusivitate faptul că incendiul afectează o suprafață semnificativă, fiind vizibil chiar din Baia Mare.

Mergând spre zona incendiului, dar și focul fiind împins de la spate de vânt, la doar câteva minute flăcările au fost vizibile din vatra satului Lăpușel!

3. La 14:17 atmosfera deja era încărcată de un fum negru, înecăcios, pe un alt live făcut pe pagina eMaramures, se pot vedea cetățenii care intervin pentru lichidarea focului.

Într-un alt live făcut pe aceeași pagină, se poate observa că la ora 14:31 un singur echipaj de pompieri era în proximitatea incendiului de la Lăpușel, însă fără autospecială cu apă și spumă!

La mai bine de o oră de la primul material încărcat pe pagina noastră și la mai bine de 2 ore de la sesizarea incendiului, eMarmaures.ro arată că focul vine spre Lăpușel și în teritoriu nu este prezentă nici o autoritate, în afară de săteni și primarul ales.

6.Este ora 15:09 și tragem un nou semnal de alarmă, rugând oamenii să iasă și să participe la stingerea incendiului. Focul fiind la marginea satului!

Este 15:21 și focul ajunge la prima casă! Localnicii se auto evacuează și fug de furia focului!

Înălțăm drona și observăm că linia focului este la câțiva metrii de locuințe! În zonă o singură autospecială cu apă și spumă! Vizibil pe filmare! Comentariu din inserția foto descrie foarte bine situația. La ora 16:00 este sunat primarul Doru Dăncuș și rugat să trimită cisternele de la VITAL și SPAU.

La două ore de la primul material, asistăm fără nici o putere la mistuirea unei alte gospodării! În zonă este disperare, dar o singură autospecială de pompieri rămasă fără apă, așteptând să vină colegii în ajutor. Retrăgându-se și lăsând primele gospodării să fie cuprinse de flăcări!

Acuzând autoritățile că nu sunt în teritoriu, doamna subprefect Crina Chilat ne trimite fotografie de la incendiu! Ora 15:53.

Ajung alte echipaje, de această dată cu tot cu autospeciale de stingere. Poliția nu este prezentă, jandarmeria este pe drum! Mai mulți săteni, printre care și copii de 12 ani dirijează traficul și eliberează drumul pentru a face culoar celorlalte echipaje de pompieri. Aglomerație mare pe DN1C, traficul lăsat la voia întâmplării!



Ajunge și prefectul Rudolf la locul incendiului. În tot acest timp, flăcările au ajuns în zona locuibilă, viteza de propagare fiind foarte mare. Imagini din dronă confirmă acest fapt.

Este ora 18:26 și se transmite mesaj prin Ro-Alert! Între timp ajungând, începând cu ora 16:20, mai multe echipaje și autospeciale, dar și cisterne ale VITAL și SPAU Baia Mare, după contactarea primarul Dăncus de către eMaramures.

Salvatorii și cetățenii se retrag spre case, focul fiind înconjurat și stins pe cea mai mare suprafață și după intervenția unui avion militar.

În cele din urmă, la 19:33 a anunțat și Instituția Prefectului Maramureș că există un incendiu și se intervine pentru limitarea lui…

Concluziile pot fi trase de fiecare dintre dumneavoastră!

În tot acest timp, Arafat aflat la București, a poza din nou în eroul neamului, fiind un impostor măreț care e vinovat pentru toate dezastrele din această țară. Fie că vorbim de cazul Colectiv, nenumăratele incendii în spitale, gestionarea perioadei pandemice și contribuirea la o hoție publică, dovedită; Crevedia și multe, multe altele.. Toate aceste atrocități duc spre un singur personaj: Arafat!

-Oare cât să mai acceptăm ca acest personaj să ne dea lecții, el neștiind nimic din ce se petrece la fața locului?! Cât să mai acceptăm să-și construiască imperii pe banii noștri? -Arafatule, este totul simplu! Dacă pompierii ar fi făcut față și acțiunea s-ar fi desfășurat în condiții optime, nu ar fi luat foc acele gospodării! Și punct! Că la ajutorarea familiilor afectate nu contribui tu din buzunarul tău, ci maramureșeanul de rând, fie din buzunarul propriu, fie din banii județului sau administrației locale! Cine va spus ca nu puteți face față cu câte echipaje aveți în teren? Noi, mincinosule! Ca oamenii tăi nu știau ce să facă! Cine l-a sunat pe primarul de Baia Mare, Doru Dancus, să trimită cisternele cu apă de la Vital și SPAU? Tot noi! Ești un penibil plătit din bani publici! Vezi-ți de izolete ca ești un impostor!

Iar acum vorbim de grobianul șef de la Prefectură, ajuns și el într-un târziu, târându-și picioarele obosite de chermezele la care a luat parte! Tot ce s-a petrecut ieri în zona Lăpușel, Coltău, Arieșu de Pădure putea fi evitat dacă Maramureșul ar fi avut un prefect competent, realist și pregătit să intervină și să fie la comandă! Ne-am săturat ca politicul să pună incompetenți în funcții publice! Și aceasta reprezintă o crimă! Bietul prefect de Maramureș nici nu știa de incendiu până nu a fost sunat de eMM! Întrebat ce face, a răspuns „bine“. Păcat de cetățenii a căror agoniseală a fost mistuită! Ei nu fac bine, mincinosule! -Arată-ne când ai solicitat sprijin de la București? Când ți-ai dat seama că cei prezenți la fața locului nu fac față? Poate ne arăți cu ce a contribuit și cealaltă doamnă subprefect, Krizsanovszki Enikő! Unii zic că mânca kurtos kalacs în Centru Vechi.

Acum dacă ai un gram de demnitate e momentul să-ți înaintezi demisia! Noi îți solicităm public DEMISIA! Una este să nu-ți cunoști propriul imn, iar alta să nu-ți respecți atribuțiile de serviciu! Într-o țară normală ai fi pasibil de pușcărie! Norocul tău e că trăim în România! Dar acest noroc a însemnat dezastrul pentru destule familii de maramureșeni! Iar totul e din vina ta!

Arafat a anunțat la TV că este cel mai mare incendiu din ultimii ani din țara noastră. Dar ne întrebăm: oare așa se gestionează cel mai mare incendiu din România? Singurii prezenți la fața locului au fost pompierii! Atât! Cât despre alți habotnici care latră, zicem atât: din presă la incendiu au participat 2 oameni de la eMM, un om trimis de Vasile Dale și Seraș Paul. Restul pot vorbi de la București sau de pe orice plajă! Noi ieri am simțit tăria focul la câțiva metri de noi și am contribuit cu ce am putut pentru a oferi un sprijin în această situație!

Singurii care merită felicitări sunt pompierii și sătenii! Au luptat singuri și cum au știut mai bine împotriva focului, pentru a-și salva casele! Cei care au fost acolo și au văzut dăruirea pompierilor și sătenilor, cunosc adevărul!

Andrei Buda