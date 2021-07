Vineri 23 iulie, începând cu ora 15.00, pe terenul din Satul Săsar, s-a desfășurat ediția a VIII-a Cupei Sport Team.

La competiție au participat Armătura Zalău, Atletic Baia Mare, Old boys CS Seini și echipa organizatoare, Sport Team Baia Mare.

Cele patru echipe au jucat fiecare cu fiecare, iar câștigătoare a fost echipa gazdă, Sport Team Baia Mare, care din cele opt ediții și-a adjudecat patru cupe, celelalte fiind câștigate de Stăruința Buciumi, Unirea Seini, Stăruința Recea și ASCO Baia Mare.

Meciuri și rezultate

Atletic Baia Mare – Armătura Zalău 1-4

Old boys CS Seini – Sport Team 3-6

Old boys CS Seini – Atletic Baia Mare 1-4

Armătura Zalău – Sport Team 0-2

Old boys CS Seini -Armătura Zalău 4-0

Sport Team – Atletic Baia Mare 5-3

Clasament

1. Sport Team Baia Mare 9 p

2. Atletic Baia Mare 3 p (goluri marcate 9)

3. Old boys CS Seini 3 p

4.Armătura Zalău 3 p

Premii Speciale

Cel mai bun portar – Gabriel Pușcaș, Armătura Zalău

Cel mai tehnic jucător – Rareș Pop-Popescu, Sport Team Baia Mare

Golgheter – Bogdan Bîrle, Sport Team Baia Mare

Cel mai în vârstă jucător – Ioan Chiș, Amătura Zalău, 67 ani

Cu ocazia premierii, Rareș Pop-Popescu de la Sport Team a fost recompensat cu o diplomă pentru înscrierea golului cu nr. 600 în contul echipei, în meciul dintre Sport Team şi Fan Sport Baia Mare, din 15 iulie 2021.

Arbitrii competiției

Alexandru Bela

Gabriel Pante

Lorand Farkas

Sebastian Pop

LOTURILE ECHIPELIR PARTICIPANTE

SPORT TEAM

Darius Mihuț, Edy Costin, Dănuț Triff, Virgil Rațiu, Dorin Avam, Marius Cardoș, Florin Frenț. Gheorghe Mateiaș, Ionuț Șimon, Ciprian Coste, Daniel Gheighiș, Ionuț Pop, Călin Bud, Daniel Lupuți, Marian Sabadâș, Marius Hindli, Florin Florea, Ionuț Buhai, Rareș Pop-Popescu, Gavrilă Alin, Cristian Barbos, Bogdan Trif, Bogdan Bîrle, Mihai Herța, Vasile Terec și Alexandru Trif. Antrenor Ioan Marchiș.

ATLETIC

Alexandru Stremtan. Alexandru Spătar, Florin Rus, Bertold Bologh, Vasile Kulsar, Doru Fagi, Marius Ciocan, Mario Bela, Sabin Mutu, Alin Nechita, Victor Bulgari, Florin Lazăr, Ionuț Erema, Călin Golban, Irinel Stroiescu, Daniel Eduward și Mircea Marian. Antrenor Mario Bela.

OLD BOYS CS SEINI

Ovidiu Oșan, Costin Bura, Mihăiță Bordac, Ștefan Crăciun, Ovidiu Horotan, Marius Horotan, Leontin Fericea, Ovidiu Temian, Sebastian Eva, Vasile Crăciun, Bogdan Boitor, Marius Morariu, Artur Crișan, Cosma, Mihăiță Boje și Bogdan Țentea. Antrenor Ștefan Crăciun.

ARMĂTURA ZALĂU

Gabriel Pușcaș, Adrian Bob, Alexandru Tamba, Dinu Costin, Cosmin Maghear, Alexandru Păcurar, Grigore Pășcuță, Nicolae Chiș-Ciure, Artur Ciontoș, Adrian Noțigan, Ferenc Tunyogi, Ionuț Iacob, Paul Georgescu, Nicolae Doroti, Csaba Szilarmi, Ioan Chiș și Daniel Băican. Antrenori Vasile Stăncel și Vasile Gavriș.