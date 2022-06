Fotbal old boys, meci amical

Sport Team Baia Mare -ASCO CF Baia Mare 4-1(2-0)

Meciul s-a desfășurat joi 16.06.2022, pe terenul din Sacalaseni, întreținut bine de către autoritățile locale, având condiții bune pentru desfășurarea meciurilor de fotbal.

După înfrângerea usturătoare din partida cu F.C. Prietenia, scor 6-2, care a avut loc pe aceleași teren în data de 2 iunie, echipa Sport Team s-a organizat mai bine de această dată, reușind să învingă echipa ASCO Baia Mare, cu scorul de 4-1, la pauză fiind 2-0.

Partida a început printr-o dominare a echipei Sport Team, care după două ratări prin Bogdan Bîrle și Cristian Bărbos, reușește să deschidă scorul în min 12, autor Bogdan Bîrle.Tot el mărește avantajul echipei la 2-0(min.25), însă după trei ratări „monumentale” singur cu portarul oaspete.Scor la pauză 2-0.In prima repriză și cei de la ASCO, au avut două oportunități de a reduce scorul, însă portarul Darius Mihuț, a reușit să scoată mingea „in extremis”.

Repriză a II-a, a fost mai echilibrată, cu ocazii la ambele porți, cei care reușesc să mai înscrie de doua ori, sunt tot cei de la Sport Team, prin Rareș Pop-Popescu și Cristian Bărbos, astfel scorul devine 4-0(min 80). Ultimele 10 minute, aparțin celor de la ASCO, care reușesc să reducă scorul la 4-1, printr-o lovitură de la 11 m, transformată de Aurel Azoiței, antrenorul și căpitanul echipei Asco Baia Mare.

Arbitraj foarte bun asigurat de Sebastian Pop, Iulia Marchiș și Cristian Sasu.

Echipele:

Sport Team:Darius Mihuț, Dănuț Triff, Gheorghe Mateaș, Dorin Avram, Vasile Terec, Virgil Rațiu, Ionuț Șimon, Florin Frenț, Ciprian Coste, Ionuț Pop, Ibrahima Konate, Rareș Pop-Popescu, Ovidiu Dărăban, Daniel Gheighiș, Cristian Bărbos, Bogdan Bîrle și Bogdan Trif.Antrenor principal Ioan Marchiș, secund Darius Mihuț.

ASCO:Alin Petruș, Robert Bandi, Vasile Mariș, Ionuț Mariș, Mihai Balaj, Claudiu Perșe, Bogdan Vălean, Ciprian Pop, Florin Bizău, Mircea Hauși, Gheorghe Soponar, Paul Sibianul, Ciprian Chelement, Florin Cherecheș, Alexandru Bandi și Aurel Azoiței.

Antrenor Aurel Azoitei.

Pentru echipa Sport Team, urmează să organizeze în 24 iunie 2022, de la ora 15.00, pe trenurile din satul Săsar, „Cupa Aniversară „Sport Team 2022”, la care vor participa nouă echipe de fotbal old boys, cu doar un jucător în teren sub 35 ani.Amanunte privind desfășurarea competiției in 19.06.2022.