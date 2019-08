O echipă din România nu s-a prezentat la meci fiindcă toţi jucătorii au fost la o nuntă.

Jucătorii de la Tineretul Poiana Mare (Liga 4) nu s-au prezentat la meci dintr-un motiv incredibil. Ei ar fi trebuit să dispute partida cu CS Carcea, în deplasare, dar colegul lor, Ionuţ Deliu, i-a invitat la nuntă. Au cerut ca meciul să fie amânat, au fost refuzaţi şi au pierdut la „masa verde”, 0-3.

„Astăzi este o zi importantă pentru colegul şi prietenul nostru Deliu Ionuţ şi aleasa inimii Diana, aceştia au ales sa semneze contractul vieţii şi să se căsătorească! Casă de piatră!

Din acest motiv echipa noastră nu poate sa ajungă la meciul de la Carcea deoarece toţi jucatori sunt alături de colegul nostru. Am cerut să jucăm acest meci în orice altă zi, dar nu azi. Am fost refuzaţi şi am refuzat şi noi să jucăm azi dacă nimeni nu ne înţelege. CS Carcea – Poiana Mare 3-0″, se arată pe pagina de facebook a clubului.