Miercuri, 14 iulie, de la ora 18.00, Asociația Județeană de Fotbal Maramureș organizează finala Cupei României Top Market, ediția 2020/2021.

ASCF Lăpuș R și AS Mireşu Mare, ambele echipe de Liga 5, își dispută mâine trofeul Cupei României Top Market în cadrul finalei ediției 2020/2021 a fazei județene.

LOTURILE FINALISTELOR

ASCF LĂPUȘ R: Dan Alexandru Giurgiu, Alexandru Florin Muț – Daniel Andrei Butean, Adrian Grigore Coroian, Radu Florin Coste, Grigore Costenar, Grigore Drilea, Răzvan Alexandru Șanta, Andrei Mihai Ferenț, Ioan Grigore Ferenț, Bogdan Nicolae Giurgiu, Raul Mihai Giurgiu, Adrian Ilie Ilea, Ioan Andrei Man, Ionuț Isai Man, Florin Muț, Marius Muțiu, Nicu Florin Muțiu, Ilie Nechita, Nicolae Mihai Podea, Grigore Dragoș Pop, Bogdan Nicolae Toma, Ionuț Cristian Toma, Ionuț Sorin Tomai, Ovidiu Florin Tulici, Marius Daniel Voloș, Adrian Ionut Șanta. Antrenor-jucător: Bogdan Nicolae Ilea.

AS MIREȘU MARE: Marius Traian Pop, Beniamin Chioran, Radu Dan Dragoș – Sergiu Adrian Borota, Marius Claudiu Butean, Emil Adrian Crișan, Petru Florin Demian, Radu Ciprian Filip, Robert Georgescu, Adrian Gherghel, Gheorghe Dorin Hotea, Bogdan Leș, Alin Răzvan Lupuț, Ioan Menhart, Alexandru Ionuț Moțoc, Ionuț Flaviu Mureșan, Adrian Marius Orean, Alexandru Pop, Marius Bogdan Razmos, Ioan Radu Rus, Marian Florin Sima, Răzvan Ionuț Stenicica. Antrenor: Ciprian Duruș.

Turul 1: ASCF Lăpuș R – AS Speranța Cernești 3-0 (la ”masa verde”); AS Mireșu Mare – PHP Iadăra 3-2 (după prelungiri);

Turul 2: ASCF Lăpuș R – CS Unirea Săsar 3-1; AS Mireșu Mare – AS Gloria Sălsig 5-3;

Turul 3: ASCF Lăpuș R – CSO Minerul Baia Sprie 7-6 (după penalty-uri); AS Mireșu Mare – AS Zorile Moisei 5-3;

Turul 4: ASCF Lăpuș R – CS FC Suciu de Sus 5-4 (după prelungiri); AS Mireșu Mare – CS Bradul Vișeu de Sus 2-0;

MARCATORII DE GOLURI

ASCF LĂPUȘ R: A. Ilea 5, B. Ilea 3, Tulici 3, Coste 2, B. Giurgiu 1, Șanta 1.

AS MIREȘU MARE: Butean 4, Mureșan 3, Borota 2, Stenicica 2, Menhart 1, Orean 1, Al. Pop 1.

Finala Cupei României Top Market are loc pe Stadionul „Viorel Mateianu”. Vor arbitra: Răzvan Necrici – la centru; Șerban Grad și Vasile Mariș – asistenți; Marius Bărbuș – rezervă. Observator: Zamfir Mesaroș.

Accesul spectatorilor pe stadion va fi posibil în limita a 50% din capacitate. Au acces în tribunele Stadionului ”Viorel Mateianu”, conform protocolului intrat în vigoare în 1 iulie, următoarele categorii de spectatori:

– persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

– persoanele care certifică faptul că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-CoV-2.

Sursa AJF Maramureş