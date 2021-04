După eșecul suferit împotriva echipei condusă de tehnicianul Vasile Miriuță, Minaur Baia Mare, SCM Zalău a predat echipei băimărene de fotbal locul de lider al seriei a zecea din Liga a III-a. Golul victoriei a fost marcat în ultimele minute ale partidei, fiind cea de a doua victorie obținută de Minaur în acest fel, după succesul obținut împotriva echipei Someșul Dej, fiind conduși cu 2-0 și au întors rezultatul la 3-2.

După această partidă, Vasile Miriuță a declarat că-și dorește ca echipa sa să nu mai fie nevoită să întoarcă rezultatul și să aibă certitudinea că va conduce partida la pauză, cu unu sau două goluri: „Este foarte bine când câștigi în ultimele secunde. Când pierzi, cum am pățit-o și noi în min. 94 cu CAO Oradea, ești supărat. Am început bine meciul dar am luat acel gol dintr-o fază ciudată. Nici nu pot să spun că a fost o neatenție în apărare pentru că mingea a ricoșat ciudat, iar noi am adormit un pic, trebuia să fim totuși mai atenți. Au intrat bine în meci jucătorii pe care i-am introdus pe parcurs, Alex Pop, Vasile Pop și Zaluschi, primii doi chiar au marcat. Echipa și-a dorit să câștige și am întors rezultatul. Dar nu mai îmi doresc să întoarcem rezultatul, vreau și eu să conducem cu 1-0 sau 2-0 la pauză. Toată lumea vrea să câștige. Nu e mare diferență la Liga 3 între echipe, oricine poate bate pe oricine, diferența este făcută de valoarea individuală a jucătorilor. Părerea mea este că azi Bogdan Minteuan a întors jocul, prin cele două pase de gol. Eu îmi doresc că câștigăm fiecare joc și să mergem la baraj. Normal că ne dorim să rămânem pe primul loc, dar important este ca la final să promovăm. I-am văzut pe suporteri cum ne-au încurajat de după gard. Nu i-au apostrofat pe jucători când au greșit. Au văzut și ei că trebuie să aibă răbdare, pentru că echipa își dorește să câștige.”

În tabăra celor din Sălaj, antrenorul Vasile Jula a declarat că s-au liniștit puțin apele în cadrul echipei după plecarea antrenorului principal Marius Pașca, iar dacă echipa nu va obține calificarea în Liga secundă a fotbalului românesc nu va fi o tragedie: „Din păcate ăsta e fotbalul. Este cu atât mai trist pentru noi, cu cât am încasat golul doi când mai erau doar 20 de secunde de joc. Un peste alta sunt foarte mulțumit de atitudinea jucătorilor mei, ținând cont că am jucat aproape tot meciul în inferioritate numerică. Felicit echipa adversă și sper să mergem împreună la baraj și vom vedea ce va fi în continuare. A fost un joc echilibrat și dacă s-ar fi jucat 11 contra 11 cred că altul ar fi fost deznodământul meciului. S-au liniștit lucrurile la echipa noastră după demisia antrenorului Marius Pașca. În viața unei echipe intervin astfel de lucruri și asta nu înseamnă că trebuie să închidem prăvălia. Viața merge mai departe, cu bune și cu rele. Vreau să-l contrazic că Marius Pașca și să spun că se dorește promovarea, dar nu vom face o tragedie dacă nu o vom obține. Dacă putem să ajungem în Liga 2, am fi absurzi să nu dorim să promovăm.”



În urma acestei victorii, Minaur a ocupat poziția de lider a seriei a zecea, obținând astfel cea dea noua victorie în cadrul seriei, de la începutul sezonului și a acumulat 29 de puncte, în cele 14 partide disputate. Următoarea partidă pe care echipa de fotbal condusă de Vasile Miriuță o va disputa este pe data de 10 aprilie, cu CSC Sânmartin, de la ora 17:00.