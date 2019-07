Fotbalistul român George Puşcaş a fost inclus de UEFA în echipa ideală a Campionatului European de tineret desfăşurat în Italia şi San Marino, celelalte 10 posturi fiind ocupate de jucători ai finalistelor Spania şi Germania.

Unsprezecele ideal al CE 2019 publicat pe site-ul oficial al forului continental este următorul: Alexander Nubel (Germania) – Lukas Klostermann (Germania), Jonathan Tah (Germania), Jesus Vallejo (Spania), Benjamin Henrichs (Germania) – Fabian Ruiz (Spania), Mahmoud Dahoud (Germania) – Dani Olmo (Spania), Luca Waldschmidt (Germania), Dani Ceballos (Spania) – George Puşcaş (România).

Echipa ideală a fost alcătuită de un grup de observatori tehnici ai UEFA compusă din antrenori de pe întregul continent: Peter Rudbaek (Danmarca), Mixu Paatelainen (Finlanda), Thomas Schaaf (Germania), John Peacock (Anglia), Dany Ryser (Elveţia) şi Gines Melendez Sotos (Spania).

În vârstă de 23 de ani, George Puşcaş a marcat 4 din cele 10 goluri ale echipei naţionale de tineret a României la Campionatul European U21, fiind al doilea cel mai bun marcator al turneului după golgheterul Luca Waldschmidt (Germania).

Aflat sub contract cu Internazionale Milano, Puşcaş a jucat în sezonul precedent sub formă de împrumut la gruparea US Palermo.

Selecţionata de tineret a României s-a clasat pe locurile 3-4 la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, după ce a fost învinsă joi seara, în semifinale, de Germania, cu scorul de 4-2 (1-2).

Echipa naţională de tineret s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-21, dar a obţinut şi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. România a reuşit să câştige Grupa C, după 4-1 cu Croaţia, 4-2 cu Anglia şi 0-0 cu Franţa, echipă care a intrat şi ea în careul de aşi din postura de cea mai bună echipă de pe locul secund.

România nu a mai participat la Jocurile Olimpice din 1964, când selecţionata noastră ajungea în sferturile de finală. Aceasta va fi a patra participare a României în turneul olimpic de fotbal, după ediţiile din 1924, 1952 şi 1964.