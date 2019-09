CFR Cluj va disputa joi, 19 septembrie, primul meci din actuala stagiune a Grupei E din UEFA Europa League, contra celor de la Lazio, de la ora 19.55 (în direct la Digi 1). În tribunele Stadionului “Dr. Constantin Rădulescu” vor fi prezenți și fanii romanilor. Italienilor le-au fost repartizate 800 de tichete, dar până la acest moment doar 400 au fost revendicate de ultrașii lui Lazio.

Polonezul Daniel Stefanski va arbitra meciul CFR Cluj – Lazio. Arbitri asistenți au fost delegați Marcin Boniek și Dawid Igor Golis, iar Damian Sylwestrzak va fi al patrulea oficial. În vârstă de 42 de ani, Stefanski este arbitru internațional din anul 2013 și nu a mai condus până acum un meci al vreunei echipe românești.

Tehnicianul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că Ștefan Radu și-ar fi dorit să joace împotriva formației CFR Cluj, în Liga Europa, dar nu face parte din lot, astfel că a rămas la Roma.

“Am ceva dubii în privința formulei de start de mâine. Au rămas acasă Radu, Luis Alberto și Immobile, dar și Marusic, care este suspendat. Mâine va juca Strakosha, însă am multă încredere în Guerrieri și Proto. Luiz Felipe va juca mâine. Și Bastos va juca de la început, la fel ca Strakosha. Am analizat CFR Cluj și are jucători foarte buni: mie îmi place mult Omrani, care este foarte puternic. Va fi un meci dificil, pentru că românii au un antrenor foarte bun și sunt foarte fizici. Va fi intens, pentru că vor fi multe dueluri pe teren”.

Dan Petrescu: “Radu Ștefan e o legendă a lui Lazio, un jucător fenomenal. Păcat că nu a vrut la echipa națională. Strategia e foarte clară, mereu mă gândesc la următorul meci. Următorul meci este Lazio. Nu joacă statistica. Niciodată. Jucăm cu Lazio, Celtic și Rennes, echipe de Liga Campionilor. (…) O să vedeți cât de greu va fi să se ajungă în grupe. Noi o să încercăm să ajungem cu CFR, dar va fi foarte greu, aproape imposibil”.

Lista UEFA a campioanei CFR pentru grupele Europa League

Portari: Jesus Fernandez, Giedrius Arlauskis

Fundași: Alexandru Pașcanu, Andrei Burcă, Răzvan Horj, Mateo Susici, Kevin Boli, Mihai Butean, Mario Camora, Ionuț Peteleu, Mike Cestor

Mijlocasi: Luis Aurelio, Adrian Păun, Damjan Djokovic, Ciprian Deac, Juan Culio, Cătălin Golofca, Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu

Atacanți: Billel Omrani, Lacina Traore, Mario Rondon

Lista B: Claudiu Petrila, Rareș Ispas, Otto Hindrich (p)

Nu sunt pe lista UEFA Cosmin Vâtcă, Vinicius, Andrei Mureșan, Michael Pereira, George Țucudean (în pauză medicală), Yacouba Sylla, Cătălin Itu. Valentin Costache.