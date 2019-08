39 de echipe de fotbal din județ s-au înscris în campioanatele organizate de AJF Maramureș, Liga 4 și Liga 5. La fel ca și în anii precedenți, avem două serii de Liga 4 și două serii de Liga 5, doar numărul echipelor fiind ușor diferit (în creștere). Să mai spunem că mai pot exista niște modificări structurale și că întrecerile urmează să debuteze la finalul acestei luni, cel puțin la Liga 4.

Liga 4. Seria Nord (10 echipe): CSO Borșa, CSM Sighetu Marmației, AS Iza Dragomirești, AS FC Remeți, CS Bradul Vișeu de Sus, ACS Salina Ocna Șugatag, CS Zorile Moisei, AS Metalul Bogdan Vodă, AS Recolta Săliște, ACS Avântul Bârsana

Aici avem o echipa în plus față de sezonul trecut, pe CSO Borșa.

Liga 4. Seria Sud (13 echipe): CS Rapid Satu Nou de Sus, AS Unirea Șișești, AS FC Lăpușul Târgu Lăpuș, AS Nistru, ACS Progresul Dumbrăvița, CS Bradul Groșii Țibleșului, AS Carmen Satulung, CS Fărcașa, CSO Minerul Baia Sprie, CS Seini, CS Progresul Șomcuta Mare, CS Viitorul Ulmeni, CS FC Suciu de Sus

Sunt nou venite echipele din Satu Nou de Sus, Satulung și Baia Sprie.

Liga 5. Seria 1 (8 echipe): Fulgerul Lăschia, AS Viitorul Copalnic Mănăștur, AS Gloria Culcea, AS Remetea Chioarului, AS Măgura Coaș, AS Faurul Făurești, AS Speranța Cernești, AS Gloria Chechiș

Liga 5. Seria 2 (8 echipe): AS Mireșu Mare, AS Dinamic Groși, ACS Satu Nou de Jos, AS PHP Iadăra, CS Viitorul Gârdani, AS Gloria Sălsig, CS Unirea Săsar, AS Speranța Fersig

Au apărut echipe noi la Gârdani, Fersig și Săsar.