Starul american Dwayne „The Rock” Johnson este cel mai bine plătit actor de la Hollywood, potrivit unui clasament realizat de publicația Forbes, care, anul acesta, este dominat de artiști din distribuția filmelor „Avengers”, produse de Marvel, anunță Mediafax.

Fostul wrestler profesionist a câștigat 89,4 milioane de dolari în ultimele 12 luni și s-a plasat pe primul loc în topul Forbes, poziție ocupată și în 2016. În ultimii doi ani, el a ocupat poziția secundă în acest clasament.

Dwayne Johnson, în vârstă de 47 de ani, este celebru în principal graţie evoluţiei sale spectaculoase din peliculele francizei „Furios şi iute”, dar s-a remarcat şi în alte filme de succes, precum „Mumia revine/ The Mummy Returns”, „Dă-te mare şi tare!/ Be Cool”, „Plan de joc/ The Game Plan”, „Zâna Măseluţă/ Tooth Fairy”, „Călătoria 2: Insula misterioasă/ Journey 2: The Mysterious Island”, „Trage tare şi te scoţi/ Pain & Gain”, ” G.I. Joe: Represalii/ G.I. Joe: Retaliation” şi „Hercules”. Cel mai recent film lansat de Dwayne Johnson este „Furios și iute: Hobbs & Shaw/ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, de David Leitch.

Poziția a doua în topul Forbes este ocupată de Chris Hemsworth – cu 76,4 milioane de dolari -, unul dintre starurile universului cu supereroi Marvel. Mare parte din câștigurile lui Hemsworth au fost generate de rolul Thor din „Răzbunătorii: Sfârşitul jocului/ Avengers: Endgame”, filmul cu cele mai mari încasări din istorie – 2,795 de miliarde de dolari.

Robert Downey Jr (Iron Man), Bradley Cooper (Rocket), Chris Evans (Captain America) și Paul Rudd (Ant-Man) sunt ceilalți actori din distribuția francizei „Avengers” care au fost incluși în topul Forbes pe 2019.

Totuși, mare parte din câștigurile lui Cooper – 57 de milioane de dolari, cu care ocupă poziția a șasea – vin din filmul „A Star is Born”, pe care l-a produs, regizat și în care a jucat.

Jackie Chan, Will Smith, Adam Sandler și starul bollywoodian Akshay Kumar s-au reîntors în topul 10, din care a ieșit însă liderul clasamentului de anul trecut, George Clooney.

Topul 10 al celor mai bine plătiți actori la Hollywood în 2019 este format din Dwayne Johnson (89,4 milioane de dolari), Chris Hemsworth (76,4 milioane de dolari), Robert Downey Jr. (66 de milioane de dolari), Akshay Kumar (65 de milioane de dolari), Jackie Chan (58 de milioane de dolari), Bradley Cooper (57 de milioane de dolari), Adam Sandler (57 de milioane de dolari), Chris Evans (43,5 milioane de dolari), Paul Rudd (41 de milioane de dolari), Will Smith (35 de milioane de dolari).