În perioada 16-18 august are loc o nouă ediție a festivalului Fest-în-vale, la Breb. Evenimentul care se desfășoară în grădinile de la Casa din Vale Breb, a ajuns la a VI-a ediție și are drept scop scop principal dezvoltarea culturală și socială în mediul rural și atragerea unui număr cât mai mare de turiști în zonă.

”Conceput ca un festival de dimensiuni mici , evenimentul propune mai multe activități, care au ca scop principal dezvoltarea culturală și sociala în mediul rural, atragerea unui număr cât mai mare de turiști în zonă și promovarea sustenabilă a acesteia, având totodată și o componentă caritabilă prin strângerea de fonduri pentru Centrul de zi Micul Prinț din Sighetu Marmației, cauză pe care o sprijinim la fiecare ediție.



Vor fi concerte din diferite genuri muzicale, care vor face să vibreze cele doua scene cu ritmuri care sunt la intersecția dintre hip-hop, folclor autentic, electro, funk, fusion, mix de electro-soul-beat, lăutărească, vom organiza din nou „Târg în sat”, unde artizani, meșteri populari și artiști plastici își vor vinde produsele făurite cu mare pasiune, apoi vom avea rubrica „Facem fain și bine la Breb”, pe scena din Gradina Culturală, cu invitați speciali din diferite domenii de activitate, care vor avea prezentări și discuții interactive cu cei prezenți, vor fi colturi interactive, ateliere de sculptură, terapie, yoga, coaching și alte activități pe care le vom anunța pe viitor.

Evenimentul se desfășoară în aer liber, așadar vă rugăm luați în calcul posibilitatea de vreme nefavorabilă.

Copiii sub 12 ani nu plătesc intrare, iar prezența lor la concerte este posibilă doar însoțiți de un aparținător.

Pe durata concertelor recomandăm folosirea căștilor antifonice copiilor cu vârsta sub 10 ani”, au precizat organizatorii.

La eveniment vor performa și vor avea prezentări în cadrul festivalului, printre altele: Subcarpați, Moonlight Breakfast, Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu, Ceterași de pe sate, Dodo, Dragoș Stan, Antonio Meze și Alex Dima.

Ana-Maria Hojda