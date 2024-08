Motocicliștii Clubului Rock N’Road s-au înfrățit cu iubitorii de motoare din Republica Moldova. Pentru a marca momentul a fost plantat un pui de stejar, momentul fiind inclus în manifestarea RNR Weekend. După ce puietul a fost plantat, motocicliștii și-au dat mâna și au încins hora unirii.

”Ideea mi-a venit de mai demult și anul acesta a devenit realitate! Având în vedere istoricul provenienței marelui voievod Stefan cel Mare, care după mamă se trage din Maramureș, am convenit să facem acest gest frumos. De ce stejar și de ce din codrii Orheiului? Legenda spune că anume acolo Ștefan cel Mare i-a bătut pe polonezi și a luat foarte mulți ostatici pe care i-a pus să împrăștie ghinde pe câmpuri, ca urmare a și crescut acea pădure deasă de stejari numită azi Codrii Orheiului. Aducând acest stejar din celălat “capăt al lumii” românești, Basarabia, în acest “capăt al lumii”, Băiuț, am vrut să comemoram și să întărim frăția neamului românesc destrămat prin hotar nedrept! Am făcut-o sub lozinca “Un neam, o țară”!

Pe băieții, Frații de la Rock N’Road i-am simțit cumva aproape de noi cu trup și suflet si ne bucurăm enorm că ni s-a oferit posibilitatea de a face ce am făcut și că acest gest a fost primit de ei pe măsură! În numele înfrățirii am și tipărit 20 de ecusoane “patch-uri” cu Oastea Mare pe care le înmânăm doar celor emeriți! Vom veni în fiecare an la ei iar pe planuri de viitor rămâne să vedem, (mingea e pe terenul lor acum)”, a declarat Pavel Gregor, fondatorul Clubului Dacii Liberi MCC.

Ana-Maria Hojda