Doru Dăncuș (PSD) și-a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare

Marți, 30 aprilie, PSD Baia Mare a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ, dar și lista de consilieri municipali pentru mandatul 2024 – 2028. Candidatul PSD Baia Mare pentru fotoliul de primar al municipiului este Ioan Doru Dăncuș, care are alături oameni profesioniști, dornici să continue să implementeze proiecte bune pentru băimăreni. În declarația pe care a făcut-o în Piața Cetății din Baia Mare i-a avut alături pe colegii din PSD Baia Mare, dar și pe deputatul Gabriel Zetea, președinte al PSD Maramureș și candidatul social-democraților pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Doru Dăncuș a arătat că au trecut cinci luni de zile de când a preluat funcția de primar-interimar al municipiului Baia Mare, iar după aceste luni destul de agitate își asumă candidatura pentru fotoliul de primar din partea PSD Maramureș.

”Le mulțumesc colegilor și băimărenilor pentru încredere și vreau să îi asigur pe toți că, după 9 iunie, Doru Dăncuș, înainte de a fi om politic va rămâne același om: om printre oameni. Împreună cu echipa de consilieri pe care o am alături și pe care am format-o în jurul meu vom scrie în Baia Mare un nou capitol: al siguranței, al prosperității, un capitol al dezvoltării. Avem proiectele pe care și le doresc băimărenii și împreună, cu încredere, vom dezvolta aceste proiecte și pe partea de infrastructură rutieră unde vom construi pasaje, vom moderniza transportul public, vom investi în educație și în sănătate, vom crea proiecte și programe atractive pentru a ne aduce tinerii înapoi, acasă”, a arătat social-democratul Ioan Doru Dăncuș, candidatul PSD Baia Mare pentru funcția de primar în cel mai important municipiu din Maramureș.

Primarul-interimar susține că, prin aceste proiecte, în patru ani de zile, Baia Mare nu va fi orașul care va concura cu alte orașe din România, ci va deveni orașul cu care alte orașe din țară vor încerca să concureze. Și acest lucru va fi făcut într-un parteneriat deschis, onest și corect pe care îl are cu Gabriel Zetea, candidatul PSD Maramureș pentru funcția de președinte al Consiliului Județean.

”Gabriel Zetea este prietenul și camaradul meu, este omul alături de care am muncit în această perioadă, cel care mi-a fost alături atunci când mulți au încercat să ne înlăture și cred că acest lucru m-a determinat să îmi asum această candidatură. Când am văzut cu câtă înverșunare și determinare unii politicieni doresc să pună mâna pe Baia Mare m-am hotărât să candidez și le mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat că mi-au oferit această oportunitate. Iubirea dintre băimăreni și dragostea pe care toți o avem pentru Baia Mare este suprema tărie a orașului nostru. Dragostea pentru băimăreni m-a făcut să îmi asum această candidatură și să pun la dispoziția băimărenilor toată priceperea, determinarea și expertiza mea administrativă pentru ca împreună, cu încredere, să facem din municipiul Baia Mare cel mai important pol de dezvoltare din Regiunea de Nord-Vest și, de ce nu, chiar din România”, a concluzionat primarul-interimar al Băii Mari, Ioan Doru Dăncuș, candidatul PSD Maramureș pentru funcția de primar.

Acesta a aratat că împreună cu echipa de consilieri care îi este alături au soluții, idei și pricepere, dar și susținerea necesară de la nivel guvernamental până la nivel local și este ferm convins că împreună vor reuși. PSD Baia Mare propune 29 de nume pentru funcția de consilier municipal, din care primii 15 sunt: Ioan Doru Dăncuș, primarul-interimar al municipiului Baia Mare și candidatul pentru funcția de primar, Florian Sălăjeanu, președintele ASSOC și candidatul PSD Maramureș pentru funcția de europarlamentar, avocatul Ionuț Pîrvu, economistul Ioachim Nicolae Făt, economistul Gabriel Roman, economist Pop Adrian, ing. Mihaela Câmpan, Radu Ardelean, director executiv adjunct al ADI Apă-Canal, Marius Vargas, licențiat în științele comunicării, Ciprian Cozoplean, programator, prof. Ana Ciobotaru, IT-istul Ciprian Perva, inspectorul școlar Carmen Ulici, medicul Norbert Friedl, prof. Teodora Palencsar.

”Vreau să mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și să îi asigur că nu o să-i dezamăgesc nici pe colegii mei, dar nici pe băimăreni. De astăzi, continuăm munca pe care am început-o în urmă cu cinci luni de zile. Vom coborî la firul ierbii, la bază, acolo de unde ne vom încărca, vom pune în practică și vom găsi rezolvarea problemelor pentru fiecare dintre băimăreni. Aveți încredere în noi, aveți încredere în PSD Baia Mare, aveți încredere în echipa de profesioniști pe care o am alături”, a precizat Doru Dăncuș, primarul-interimar al muncipiului Baia Mare. Nu în ultimul rând, acesta a arătat că are alături unul dintre cei mai buni prieteni, un om alături de care a lucrat pentru Maramureș și alături de care dorește să lucreze și pentru Baia Mare, iar acesta este deputatul Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș și candidatul social-democraților pentru președinția Consiliului Județean.

Deputat Gabriel Zetea, candidat PSD Maramureș pentru Consiliul Județean: ”Doru Dăncuș este omul faptelor și cel mai potrivit pentru fotoliul de primar în Baia Mare”

Invitat să adreseze câteva cuvinte celor prezenți, deputatul Gabriel Zetea a precizat că Doru Dăncuș este omul potrivit la locul potrivit, un om al faptelor care va face tot ce este necesar ca băimărenii să ducă o viață mai bună. ”Pot să spun astăzi, cu sinceritate și cu mâna pe suflet că locuiesc de 30 de ani în municipiul Baia Mare, dar în acest moment nu am găsit niciun om mai potrivit decât Doru Dăncuș, pentru ca Baia Mare să facă pasul spre un viitor modern. Doru Dăncuș este omul potrivit la locul potrivit pentru că este omul faptelor, este omul care va asigura legătura esențială între un guvern condus de social-democratul Marcel Ciolacu la București, apoi Consiliul Județean condus de Partidul Social-Democrat și apoi Primăria Baia Mare, condusă de social-democratul Doru Dăncuș. Finanțările necesare pentru muncipiul Baia Mare sunt esențiale pentru a ne asigura o viață mai bună. Doru Dăncuș este omul în care am încredere că și ai mei copii vor avea parte de cea mai bună educație aici, în municipiul Baia Mare, o educație pe care o vor primi într-un mediu sigur. Doru Dăncuș este cel care va face proiecte pentru o infrastructură modernă și de calitate și este cel care ne va oferi o viață mai bună și bunăstare aici, în Baia Mare”, a concluzionat deputatul Gabriel Zetea, candidat PSD pentru Consiliul Județean Maramureș.