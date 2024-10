Octombrie 2024…. O delegație, formata din 16 membri ai gruparii FC Prietenia Baia Mare, s-a deplasat in Polonia la Bialystock, pentru un meci amical cu formația Allstars Jagiellonia din localitate, care are in componenta sa, numai foști fotbalisti care au activat la cunoscuta formatie din prima liga poloneza.

Partida s-a desfășurat pe cochetul teren al academiei MOSP Bialystock, care activeaza in liga a 4-a din Polonia, gazonul acestuia fiind de o calitate impecabila.

FC Prietenia a început partida in următoarea componenta:

portar: Petre Konyicska

fundasi: Bogdan Radu, Sarca Stefan, Opris Florin, Osianu Calin,

mijlocasi: Olimpiu “Birligea” Micle, Erno Konyicska, Alin Petrovan, Molnar Zsigmond,

atacanti: Piroska Attila, si Zorel Rus.

Au mai intrat pe parcurs: Bogdan Adrian, Lazar Dan, Marian Tamasan, Marius Botis. De pe banca, echipa a fost coordonata de catre Hotya Cosmin.

Scorul la pauza a fost 1-1, gazdele au fost cele care au deschis scorul, dupa o actiune foarte frumoasa, iar FC Prietenia a reusit egalarea prin Molnar Zsigmod, care isi marcheaza cum nu se poate mai frumos, debutul la echipa baimareana. Repriza a doua incepe cu dominarea gazdelor, o echipa pe care se vede experienta anilor de prima divizie, care desprind la 3-1. FC Prietenia reuseste sa egaleze pana la final, prin golurile marcate de Zorel Rus, din pasa magicianului Attila Piroska, si Erno Konyicska.

Pentru formația FC Prietenia a fost o experiență frumoasa, chiar daca călătoria a fost făcută cu un microbuz si drumul dus/intors a durat aproape 30 de ore, plăcerea de a fi împreună nu poate fi împiedicată de niciun obstacol.

Încă o data, FC Prietenia își respecta mottoul: „O stare de spirit” asa cum bine a fost atribuit de regretatul Ion P. Pop.