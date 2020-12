Ar fi trebuit să meargă astăzi PSD la „consultările” de la Cotroceni? Evident că nu. Si mă bucur că au luat această decizie.

Butaforia de la Cotriceni, organizată de Iohannis nu mai păcăleste pe nimeni. Nu are rost să repet care era succesiunea fazelor prevăzute de Constitutie pentru a se ajunge la desemnarea candidatului de premier. Niciun presedinte, pana acum nu si-a permis să incalce, cu atata brutalitate, litera si spiritul Constitutiei.

Iohannis s-a dovedit, incă o dată, nu doar „partenerul” PNL (cum spunea Rares Bogdan), ci complicele său. Complice in incălcarea Constitutiei. „Parlamentul său” ii va dovedi cat de gresită a fost evaluarea pe care a făcut-o in declansarea alegerilor. Iar „guvernul său” le va arăta românilor costul unei noi administratii de tip COCOPO.

PS In poza de mai sus, LUDOVIC Orban pare că stă pe două scaune. Este o iluzie optică. Este adevărat, se văd, in spatele lui, două semiberjere LUDOVIC XVI, care, la fel cu tot mobilierul din Palatul Parlamentului, a fost achizitionat sau restaurat in vremea in care m-am ocupat de finalizarea lucrărilor la „Casa poporului.

Sursa adriannastase.ro