Familia regală va petrece Crăciunul, dar şi Anul Nou, la Săvârşin. Patru dintre fiicele Regelui Mihai şi ale Reginei Ana vor sta la aceeaşi masă pentru prima dată după pandemie. O masă festivă e deja pregătită, cu figurine albe şi crenguţe de brad. Iar din meniul festiv nu va lipsi curcanul, preparat după o reţetă deosebită.

Margareta, Custodele Coroanei: În fiecare an este altă temă. În acest an ne-am hotărât să fie mai natural, cu verde şi cu alb. Şi am găsit aceste animăluţe în Elveţia.

Printre ele şi o familie de bufniţe. Mai ales că una dintre ele se află în grădina de la Săvârşin. Iar meniul este pe măsura aranjamentelor, în prim-plan fiind curcanul.

În salonul principal al castelului din Săvârşin a fost împodobit un brad, înalt de 4 metri, care a fost ornat în culori calde, cărămizii.

Mesajul Majestății Sale de Crăciun 2022

Transmit admirația și afecțiunea mea pentru toți românii care au dovedit curaj și compasiune față de cei care suferă. După doi ani de pandemie, la frontiera României a apărut un devastator conflict armat și o tragedie umanitară.

Familiile de români au dovedit o exemplară generozitate față de refugiații ucraineni. Am fost impresionată și mândră de felul în care țara noastră a dovedit simț civic și bunătate. În eforturile continentului european, România s-a aflat în prima linie.

În țara noastră, în condiții dificile, s-au realizat multe lucruri bune. Totuși, cei în vârstă continuă să aibă nevoie de ajutor. Singurătatea și lipsurile financiare sunt doi mari dușmani ai celor în vârstă.

Avem cel puțin o treime dintre români în străinătate. Sper ca, nu foarte târziu, românii să aibă motive să se întoarcă acasă. Generația tânără a țării este conectată, bine educată și specializată. De aceea, țara are nevoie de ei mai mult decât oricând.

Ca în fiecare an, militarii români au făcut cinste țării și familiilor lor. De asemenea, felicit pe toți cei care au dovedit curaj în profesie și activitatea caritabilă. Nenumărate vieți au fost salvate de oameni cu conștiință, suflet, demnitate și discreție.

Felicit sectorul privat, care, în ciuda dificultăților politice și administrative, a avut puterea de a se adapta și de a merge mai departe.

În continuare, drumul european al Republicii Moldova are nevoie de sprijin, pentru siguranța și stabilitatea României și a regiunii.

Familia mea a promovat și anul acesta economia, educația, ecologia, știința și arta. Am continuat să dăm încredere și sprijin comunităților locale, prin munca noastră la Crucea Roșie, la Fundația Regală Margareta a României, prin zeci de organizații cu patronaj regal și prin proiectele Casei mele.

Credința a fost, dintotdeauna, o parte fundamentală a vieții românești. Mai ales în momentele grele, Instituția Credinței a fost și rămâne un sprijin fără pereche pentru societate.

La sărbătoarea Crăciunului, sacrificiul Domnului Nostru Hristos și iubirea sa pentru noi sunt un far luminos pentru fiecare. De Crăciun, purtăm în suflet pe toți cei dragi, chiar dacă nu putem fi întotdeauna împreună.

Doresc tuturor românilor din țară, din Republica Moldova și celor departe de patrie la mulți ani cu sănătate, speranță și pace sufletească!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Palatul Elisabeta, 24 decembrie 2022