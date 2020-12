Pregătirea continuă a salvatorilor montani indiferent ca e vorba de o pregătire cu specific medical, tehnic sau fizic este cheia succesului in actiunile si interventiile salvamontiștilor.



SPJ Salvamont Maramureș a desfasurat, sub directa indrumare si coordonare a Dr. Dacian Juca, medic si instructor formator in cadrul IGSU si SMURD Maramures, o pregătire complexă urmata de un exercițiu in teren pe partia Roata / Superski Cavnic.

„Multumiri prietenului si colegului nostru Dr Dacian Juca pentru amabilitatea si disponibilitatea arătată de fiecare data cand l-am solicitat si ne bucurăm ca reușim cu fiecare ocazie să găsim împreună solutii mai rapide si mai eficiente, totul pentru siguranta turistilor si sa ne îmbunătățim timpi de reacție în cazul necesității acordării primul ajutor profesionist persoanelor care au nevoie de noi.

Multumiri partenerilor nostri, conducerea Complexului Superski pentru amabilitatea (ca de fiecare data de-altfel) de a ne asigura cele mai bune condiții pentru desfasurarea pregatirii”. scriu reprezentanţii SPJ Salvamont Maramureș.