Joi, la ora 19.40, polițiștii din Tăuții Măgherăuș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că în localitatea Băița a avut un accident cu victimă în care au fost implicate două autoturisme.

La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 60 de ani din Băița, în timp ce conducea un autoturism dinspre Tăuții Măgherăuș înspre Băița, în dreptul unui imobil, a intrat pe contrasens moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de către un bărbat de 35 de ani din Tăuții Măgherăuș.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 34 ani din Tăuții Măgherăuș, aflată în calitate de pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 35 de ani, fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale

Conducătorii auto a fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero în cazul bărbatului de 35 de ani, iar în cazul bărbatului de 60 de ani, rezultatul a fost de 1,48 mg/l în aerul pur expirat.

Ambii conducători a fost conduși la Spitalul Județean Baia Mare pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

*****

Joi, la ora 20.31, patrula intercomunală din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău a fost sesizată prin S.N.U.A.U. 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că în localitatea Sarasău, a avut loc un accident rutier soldat cu victime.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus pe D.N.19 dinspre Săpânța înspre Sighetu Marmației, de către un bărbat de 31 de ani din Satu Mare, pe o porțiune de drum în aliniament, semnalizat cu marcaj de separare a sensurilor format dintr-o linie continuă, a intrat în coliziune cu un autoturism parcat pe partea dreaptă a direcției de mers, în afara părții carosabile.

În autoturismul parcat se afla o pasageră de 32 de ani și un conducător auto de 33 de ani, ambii din Sighetu Marmației.

În urma impactului autoturismul parcat a fost proiectat într-un stâlp de beton din dreptul unui imobil din localitatea Sarasău.

Cele trei persoane implicate în accidentului rutier au fost transportate de către două echipaje S.A.J. la Spitalul Municipal Sighetu Marmației în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto a fost testați cu aparatul alcootest, rezultatele fiind zero, ulterior fiindu-le recoltate probe de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.*****

Mandat de executare a pedepsei închisorii pus în aplicare de polițiștii Secției 1 Groși

Ieri, 17 martie 2022, polițiștii Secției 1 Groși au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Baia Mare, pe numele unui bărbat de 44 de ani din Săcălășeni.

Acesta a fost condamnat la pedeapsa închisorii de un an și 7 luni pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul de către o persoană având dreptul de a conduce suspendat.

Bărbatul a fost depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.

*****

Pe numele bărbatului de 47 de ani din Șieu, care a fost reținut în 16 martie a.c. pentru 24 de ore de polițiștii Secției 2 Bogdan Vodă, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul a fost depus la Centrul de Reținere și Arestare Prevenitvă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș.