În mai puțin de o jumătate de an municipiul Baia Mare ar putea să câștige titlul de Capitala Europeană a Tineretului 2022. Demersurile pentru acest moment au fost deja făcute de către administrația publică locală prin trimiterea documentației necesare pentru înscrierea în cea de-a doua rundă.

„Mai puțin de șase luni ne mai despart de un moment extrem de important pentru viitorul municipiului Baia Mare: titlul de Capitala Europeană a Tineretului 2022. După prima rundă din competiție, am ieșit finaliști. Am depus duminică, 26 mai 2019, candidatura municipiului Baia Mare în calitate de oraș finalist pentru Capitala Europeană a Tineretului 2022, în cadrul rundei II a competiției. Am transmis documentația care constituie o dezvoltare detaliată a conceptului din prima rundă, pe baza evaluării și recomandărilor primite. Peste 65 de organizații de la nivel local, național și european au contribuit la realizarea candidaturii noastre. De asemenea, 650 de tineri voluntari și-au exprimat punctele de vedere cu privire la oraș și candidatură. Ne-am construit proiectul candidaturii pe Cercul Urban de Tineret, un concept care aduce laolaltă temele dezvoltării urbane, tinerilor și a sustenabilității pe termen lung. Candidatura va fi evaluată de către un juriu internațional, se vor formula recomandări de îmbunătățire, iar Baia Mare va depune candidatura finală până la 22 septembrie. Apoi, în mijlocul lunii noiembrie, ne vom prezenta în fața juriului. Câștigătorul va fi anunțat în seara zilei de 21 noiembrie 2019. Să ne țineți pumnii, iar la final să ne bucurăm împreună: Baia Mare – Capitala Europeană a Tineretului 2022!”, a declarat Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

Municipiul Baia Mare a deținut titlul de Capitală a Tineretului în România în perioada 2018 – 2019.