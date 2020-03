In a 4-a zi de carantină, bilanţul victimelor de coronavirus din Franţa se îngreunează. Epidemia a ucis déjà 372 de persoane (108 în plus în ultimele 24 de ore) alţi peste 4.700 de pacienţi fiind internaţi din care mai bine de o mie în reanimare. In total, oficial 11.000 de francezi au fost contaminaţi cu noul virus dar se estimează că cifra reală este mai degrabă de 20.000 de contaminaţi. In aceste condiţii, preşedintele Emmanuel Macron a reunit din nou Consiliul de apărare pentru a evoca criza sanitară. „Nu suntem decât la începutul crizei” a estimat şeful statului. Anturajul locatarului de la Elysée prezice că perioada de carantină, iniţial programată să dureze 15 zile începând de marţi, va fi prelungită. Ce alte măsuri au luat autorităţile de la Paris?