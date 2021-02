Elisabeta Lipă, fosta mare canotoare, s-a infectat cu coronavirus. „Sunt bine, nu am nimic. Am avut simptome uşoare. Sunt teafără şi nevătămată. Nu ştiu de unde am luat, dar din păcate acest virus îl poţi lua de peste tot. Vă recomand să aveţi grijă de voi! Sunt nişte aberaţii că am mers în pelerinaje. Eu chiar am avut grijă de mine, am încercat să merg doar acolo unde a fost strictul necesar. Nu ştiu de unde m-am infectat. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt bine”, a declarat Elisabeta Lipă, la Antena 3.