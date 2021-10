Elevii Liceului Teoretic ”Petru Rareș” din Târgu Lăpuș, coordonați de prof. Mihaela Leșe, au participat luna aceasta, alături de alte 24 de echipe, în competiția ”NASA’s Space Apps Challenge”. Echipa din Târgu Lăpuș s-a situat pe primul loc între cele șase proiecte care vor participa la jurizarea globală făcută de reprezentanții NASA.

”NASA’s Space Apps Challenge” este o competiție organizată de NASA la nivel mondial de zece ani. Scopul ei este de a obține cât mai multe idei ingenioase pentru rezolvarea problemelor contemporane.

”Având în vedere experiența reușită de Liceul ”Petru Rareș” în această vară, de a lansa un balon meteorologic cu heliu în stratosferă, și cum una din aceste provocări era tocmai realizarea unui plan de lecție care să descrie etapele, resursele și toate documentele necesare unei astfel de activități, am intrat în această provocare alături de alte 24 de echipe, în marea lor majoritate studenți sau ingineri din diferite domenii. Am considerat că este important să punem, astfel, la dispoziție o resursă educațională deschisă, pentru a facilita accesul la acest fel de informații, știind din proprie experiență cât de greu este să le găsești. Am lucrat la foc continuu cu patru elevi din clasa XI-a A și un fost elev, actualmente student anul II la Automatizări, și am reușit să impresionăm juriul astfel încât am fost prima echipă din țară nominalizată pentru eta­pa următoare. A fost o experiență foarte frumoasă și educativă pentru toată lumea și ne bucurăm foarte mult de ea, de oamenii cu care am interacționat, mentori, juriu, în marea lor majoritate manageri ale unor multinaționale care pot să le dea sfaturi sau oferte de joburi celor pe care i-au remarcat. Am fost echipa cu cel mai tânăr participant, 16 ani, dar și cel mai… ”matur”, 56 de ani”, a punctat prof. Mihaela Leșe, coordonator proiect.

În vara acestui an, elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș au derulat proiectul „Petru Rareș Straight To Space”, în cadrul căruia au lansat un balon meteorologic cu heliu în stratosferă, stabilind un record în România (la această categorie de baloane – 2.000 de grame) și devenind primul liceu din țară care a bifat un astfel de experiment.