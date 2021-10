Minaur Baia Mare – Universitatea Craiova se joacă astăzi în Cupa României, iar meciul trebuia să fie un eveniment pentru echipa din Liga 3. Oltenii le-au propus maramureșenilor să joace partida la Craiova, dar oficialii lui Minaur au refuzat.

Planul oficialităților locale a fost să închirieze o nocturnă și să ofere fanilor șansa de a vedea echipa lui Reghecampf. 65.000 de euro a costat nocturna mobilă, iar restul cheltuielilor ce țin de amplasarea camerelor tv și a panourilor publicitare au ridicat costurile legate de partida de astăzi la aproape 100.000 de euro. Băimărenii sperau să-și recupereze 50.000 de euro din vânzarea de bilete.

Vasile Miriuță, directorul tehnic de la Minaur, nu înțelege decizia autorităților și se plânge de pierderile financiare.

„S-au făcut niște eforturi extraordinare din partea Consiliului Judențean ca să vadă băimărenii meciul acasă. Puteam veni cu 4000 – 5000 de oameni. Acum, după ce se plătește și nocturna, vreo 60 și ceva de mii, plus alte lucruri, ne trezim că se joacă fără spectatori. Eu un lucru nu înțeleg. De ce m-am mai vaccinat. OK, m-am vaccinat în primul rând pentru sănătatea mea, dar dacă sunt vaccinat de ce nu mă lași să mă duc să văd meciul? Am prieteni în oraș care s-au vaccinat numai să vină la meci. Dacă știam mergeam la Craiova. Am vorbit cu Laurențiu și ne-au chemat acolo”, a spus Vasile Miriuță la Look Sport.

Miriuță și Reghecampf, prieteni din perioada Cottbus

Vasile Miriuță și Laurențiu Reghecampf au fost colegi de cameră, pe când jucau la Energie Cottbus, la începutul anilor 2000.

„Vreo 3 ani am jucat împreună. Ne vom întâlni. Avem multe amintiri de depănat. Am fost prieteni foarte, foarte buni”, a povestit Miriuță, care crede în șansa echipei sale. „Avem un antrenor foarte bun, Ciprian Danciu, care i-a promovat și pe Recea. Avem un lot de jucători buni, majoritatea care au fost la Recea și avem șansa noastră. Craiova, cu Laurențiu, chiar arată bine și joacă tot mai bine, de la o săptămâna la alta”.