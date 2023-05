În perioada 25-29 aprilie la Bistrița s-a desfășurat ediția a XV-a a Concursului Național „Made for Europe”.

Au participat 138 de elevi din 40 de județe și municipiul București.

Concursul „Made for Europe” are ca scop valorizarea produselor obținute prin implementarea proiectelor educaționale Erasmus+, eTwinning și a altor proiecte cu finanțare europeană.

La etapa finală a competiției, județul nostru a fost reprezentat de elevii:

– Hatos Vlad Alexandru – Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare

– Cristea Marian Ionuț – Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic

– Cusco Cristi – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare

– Bojoga Lara Andreea – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Sighetu Marmației, care a obținut MENȚIUNE la categoria proiecte eTwinning.