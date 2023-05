În fiecare an, la data de 2 mai este sărbătorită Ziua Națională a Tineretului, marcarea acestei zile a fost instituită prin Legea 425 din 2004.

Preasfințitul Părinte Iustin: „Tinerii noștri sunt Biserica și viitorul creștin al României pentru că ei iubesc școala adevărată, creștină și Biserica lui Hristos, cu toată fidelitatea și credința lor”.

Amintim faptul că a Baia Mare a avut loc, pentru prima dată, Întâlnirea Tinerilor Ortodocși, în anul 2013, o adevărată premieră națională, a tinerilor ortodocși din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, apoi, în 2014, prima Întâlnire Națională a Tinerilor Ortodocși din toată țara, cu peste 3.400 de participanți, cu participare internațională din 14 țări, ca apoi, în 2015, să aibă loc, după prototipul băimărean, Întâlnirea Națională a Tinerilor Ortodocși de la Cluj-Napoca. Au urmat, apoi, întâlnirile naționale de la București (2016), Iași (2017), Sibiu (2018) și Craiova (2019).

În acest an, cu binecuvântarea PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 31 august – 3 septembrie 2023, prin implicarea Arhiepiscopiei Timişoarei – Sectorul Teologic Educaţional, sectorul Învăţământ -, Timișoara va fi gazda celei de a șaptea întâlnire a ITO (Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși) după doi ani de pauză din cauza pandemiei.

Amintim faptul că prin implicarea directă a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Sectorul Teologic Educațional prin Biroul pentru catehizarea tineretului organizează în fiecare an sesiuni de training-uri și workshop-uri destinate clericilor pentru a veni în sprijinul pastorației tinerilor.

De asemenea, în fiecare an sunt organizate mai multe traininguri de formare destinate tinerilor studenți și liceeni implicați în activitățile catehetice ale parohiilor din cadrul Eparhiei.

La mulți ani, dragi tineri!