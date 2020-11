După un prim mandat ca deputat al României, Adrian Todoran (PMP) vine în fața maramureșenilor cu o experiență mult mai mare, care îl va ajuta și în următorii patru ani pentru a schimba viața cetățenilor.

Cele peste 130 de proiecte legislative, dintre care 6 au devenit legi, reprezintă doar una dintre garanțiile că deputatul PMP va fi unul dintre deputații activi pe care Maramureșul îi are în Parlament.

Adrian Todoran le cere oamenilor încrederea și votul lor, fiind de părere că e nevoie și de o schimbare de atitudine.

”Dragilor, fiecare să voteze ce crede și ce simte, dar trebuie să vedem ce a realizat unul sau ce a făcut altul. Ce au promis și ce au făcut. Mulți o să spună: dar ce ai făcut tu? Eu am peste 130 de proiecte în această legislatură și peste 6 dintre acestea sunt legi.

În primul mandat e ca și cum ai merge prima zi la școală, nu ai știut prea multe. Dar având experiența primului mandat, știu mult mai apăsat ce trebuie să fac pentru al doilea mandat. Sunt maramureșean, sunt băimărean, am crescut și trăit în Maramureș, aici mi-am făcut școala, aici mi-am întemeiat o familie, nu la București. Pentru aceasta vă cer încrederea și dacă ieșiți la vot, inclusiv votul.

Dar vă cer încrederea, pentru că trebuie să aveți încredere că se mai poate schimba ceva în România, vreau să gândim și pozitiv. Haideți să fim mai buni, haideți să încercăm, dincolo de răutățile aceste lumi, să schimbăm ceva. Și schimbarea vine și prin mine ca politician, dar și prin fiecare dintre noi, cu o gândire mai bună și un lucru mai corect pentru societate”, a fost unul dintre mesajele transmise de Adrian Todoran, în dialogul său cu cei care l-au urmărit pe rețele de socializare.

Cătălin MAN

Comandat: Partidul Mișcarea Populară Maramureș

Cod mandatar financiar: 11200012