Dunărea Brăila și Minaur luptă pentru calificarea în semifinale. Baia Mare e considerată principala favorită a competiției, dar brăilencele pot produce surpriza

Dunărea Brăila-Minaur Baia Mare va avea loc sâmbătă, de la ora 15:00, în direct pe Digi Sport și Look Sport

Duelul din optimile de finală ale Ligii Campionilor, tranșat de CSM București în fața celor de la SCM Rm. Vâlcea, e urmat acum de o nouă bătălie românească, de această dată în EHF European League. Dunărea Brăila și Minaur Baia Mare luptă pentru o miză uriașă: calificarea în Final Four. O premieră pentru oricare dintre cele două cluburi.

Într-un sezon atipic, cu multe meciuri încheiate la masa verde, Baia Mare e văzută de Federația Europeană de Handbal drept principala favorită la câștigarea trofeului. Antrenorul Costică Buceschi nu prea e de acord. „Sunt multe echipe foarte puternice, una este Astahan pentru că am jucat cu ele și le-am simțit forța. De ce să nu recunoaștem, am avut și noroc în grupă, din cauza problemelor de COVID-19, am jucat mai multe meciuri acasă. Avem și noi un pic de valoare, dar în acest sezon, cu problemele existente, orice e posibil”, a declarat Buceschi.

Minaur a câștigat clar grupa din care a făcut parte, adunând 5 victorii și o singură înfrângere. În plus, în campionat, Minaur a pierdut un singur meci, cu CSM București, și e la trei puncte doar de primul loc, având șanse chiar la titlu.