DJ 187, pe Valea Izei este blocat din cauza unor copaci căzut. Viscolul din ultimele ore vântul puternic a culcat la pământ mai multe trunchiuri de copaci de pe marginea drumului.

Pe Hera, coloana de mașini se întinde pe kilometri întregi.

Maramureșul nu a scăpat de urgie, până la ora 20.00 este în vigoare o avertizare de cod portocaliu, iar după această oră, codul se transformă într-unul galben, valabil până miercuri, 12 februarie, la ora 20.00.

Pe carosabil este zapada framantata cu grosimea cuprinse pana la 2 cm pe DN18, in Pasul Gutai, intre km 15 si km 43, respectiv pe DN18, in Pasul Prislop, intre km 160 si km 180. S-a intervenit cu 14 utilaje si s-au imprastiat 88 de tone de material antiderapant si 500 kg de clorura de calciu. Vizibilitatea este redusa de ceata in Pasul Gutai si in Pasul Prislop, sub 150 de metri.

In judet mai sunt nealimentati cu energie electrica 145 de consumatori la Fericea. Celelalte defectiuni au fost remediate. Sunt in teren doua echipe de la societatea Electrica.

Toate localitatile, respectiv consumatorii din judet sunt alimentati cu energie electrica.