Sistemul sanitar din România este de mult timp un subiect blamat de majoritatea românilor, aceștia fiind profund dezamăgiți de însemnatele fisuri și goluri care se produc în interiorul acestuia, având repercusiuni grave asupra cetățenilor.

Din fericire, printre acei români care blamează sistemul sanitar românesc sau cadrele medicale care se străduiesc să-și facă îndatoririle cât mai bine cu putință, avem și cetățeni care apreciază orice mic efort al medicilor, punându-se poate de multe ori în locul acestora.

Din categoria românilor care apreciază efortul depus de cadrele medicale, face parte și Dorina Adela Coman. Dorina este o băimăreancă care a trecut recent printr-o perioadă grea, fiind testată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, aceasta a ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare pentru a primi îngrijiri medicale, unde susține că a întâlnit asistente cu un „comportament exemplar” și medici cu „voci de îngeri”.

Doamna Dorina a ales să își facă publică experiența, postând un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care ține să îi aducă mulțumiri deosebite doamnei dr. Viorica Cherecheș, pe care a descris-o ca fiind o doamnă cu „o voce de înger, celestă”.

Vă redăm mai jos, mesajul integral publicat de băimăreancă:

„Traiesti o viata in Baia Mare, treci pe langa institutii, cladiri, fara sa arunci o privire. Habar n-ai, si chiar nu te intereseaza ce se petrece dincolo de zidurile lor. Asa cum am trecut eu ani buni pe langa Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare. Prin 1993 – un scurt contact privind sanatatea tatalui meu, urmat din nou, de indiferenta.

2021 – februarie.

Intr-o dupa amiaza de marti: trista, chinuita. Dupa doua saptamani de febra sub tratament cu antibiotic, renunt sa mai lupt singura. Apelez 112. Soseste salvarea. Nici nu realizez cand intra pe poarta Spitalului de Boli Infectioase. Masina opreste la centrul de primire urgente (nu la internari de zi – Asta e alta poveste pe care nu am s-o spun, desi am trecut de doua ori in prima saptamana a lunii pe acolo). Suntem asteptati de o angajata imbracata in tinuta anticovid, ceea ce nu-i ascunde minunatii ochi ,si-i lasa la vedere comportamentul exemplar. Urma sa ma insoteasca la raze, la analize si alte evaluari. “Aduc un scaun?” Nu! Eu merg pe picioarele mele! Si am mers: 2 pasi! Dupa care, picioarele au refuzat sa ma asculte. Disciplinata ,m-am lasat in voia caruciorului manuit abil si iute de cea in grija careia eram. Si care m-a depus spre asteptare in livingul din centru. Asteptam mai multi pacienti, in diverse grade de afectare a bolii. Am fost anuntati ca urmeaza sa ne vada, pe rand, medicul de garda, dupa ce va studia dosarele cu investigatiile noastre. AUD: „ASTA E DIRECTOAREA! EA E DE GARDA!” Tocmai traversa spatiul spre cabinet o doamna subtirica, imbracata anticovid, salutand pe toata lumea si, sunt sigura, ca zambea sub cele doua masti. Auzisem de doamna doctor Viorica Chereches, director de multi ani la acest spital, dar nu o intalnisem niciodata.

Asteptam sa fim chemati. Vine randul meu. Eram terminata fizic, psihic nici nu mai existam. Am intrat, m-a invitat sa ma asez, s-a uitat in ochii mei si, am auzit o voce de inger: „cum va simtiti, doamna?” Rau, doamna doctor, foarte rau…. Aceeasi celesta voce: „ati facut o aprindere de plamani foarte urata….Dar rolul nostru aici este sa va punem pe picioare.” Din acel moment, m-am abandonat total omului din fata mea, cu increderea ca este cea mai norocoasa intalnire, intalnire de care depinde viata mea. Am fost internata pe sectia dermatologie, intr-un salon alaturi de alte paciente afectate de covid, sub stricta supraveghere si indrumare a doamnei doctor. Din aceeasi seara ni s-au facut teste de alergii si am fost trecute pe tratament. Deoarece nu am fost un om bolnav, singurele mele internari la un spital fiind in vederea aducerii pe lume a fiicei si celor trei fii ai familiei. Asa ca pacientul din mine este mai ciudat, rebel chiar, cu siguranta panicat! Un astfel de pacient a avut sansa rara sa intalneasca medicul de vocatie care este doamna doctor Viorica Chereches.

Randurile de mai sus se doresc a fi un mea culpa pentru ca am necajit-o, dar si sarutari pe mainile sale minunate care ne readuc sanatatea!”

Îi aducem și noi felicitări doamnei dr. Viorica Cherecheș, pentru profesionalismul și dăruirea de care dă dovadă de fiecare dată!