Două lucrări ale artistului Adrian Ghenie, cel mai scump artist contemporan român al momentului, școlit la Cluj, se scot la licitație peste câteva zile.

Trei generații de artiști contemporani își dau întâlnire într-un eveniment dedicat ultimului segment al artei: artiști consacrați, precum Corneliu Baba, Sabin Bălașa, Alexandru Ciucurencu, Constantin Piliuță, alături de celebrii Adrian Ghenie și Andrei Cădere la licitația de artă postmodernă și contemporană, din 22 februarie, la Casa de Licitații Artmark.

Ghenie este prezent cu două opere în cadrul licitației din 22 februarie. Opera ”Aripă” (foto) a fost scoasă la licitație în 2020 pentru prețul de pornire de 20.000 de euro, iar la doi ani distanță va începe licitarea acesteia, pe 22 februarie, de la prețul de 30.000 de euro. A doua lucrare semnată de Ghenie este un portret deconcertant realizat în tehnica serigrafiei unui colaj și face parte din ciclul ”Nevermore”. Lucrarea ”The Raven”, semnată și numerotată dreapta jos, în creion, „Ghenie, 19/50”, are un preț de pornire de o mie de euro. Colajul ce poartă semnătura celui mai bine cotat artist român contemporan face parte din aceeași celebră serie de autoportrete reimaginate de Ghenie. O lucrare din seria „Nevermore” a fost scoasă la licitație în 2021, fiind adjudecată pentru 17.000 de euro în cadrul Licitației de Artă Postmodernă și Contemporană.

Amintim, pictorul originar din Baia Mare și școlit la Universitatea de Arte și Design din Cluj și-a bătut în octombrie 2016 propriul record cu tabloul “Nickelodeon”, vândut pentru 9 milioane de dolari la casa de licitații Christie’s. Anterior Ghenie vindea la aceeași casă de licitații din Londra lucrarea “Flori de Floarea Soarelui în 1937″ (foto) pentru 3,11 milioane de lire sterline, adică aproape patru milioane de euro. Precedentul record al lui Ghenie a fost în 2015, când a vândut tabloul “The fake Rothko” cu 1,42 milioane de lire sterline, sau 1,78 milioane de euro, tot la Sotheby’s.

Adrian Ghenie e un exponent al aclamatei “Școli de la Cluj”, puternică pe piața artei contemporane în ultimii ani. Născut în 1977 la Baia Mare, a absolvit Universitatea de Artă și Design din Cluj în 2001. E unul dintre co-fondatorii galeriei Plan B din Fabrica de Pensule, alături de Mihai Pop. A expus între altele în Veneția, Praga, San Francisco și altele, iar în 2015 a reprezentat România la Bienala de la Veneția. Are lucrări, între altele, la Museum of Contemporary Art în Los Angeles sau San Francisco Museum of Modern Arts. E artistul român cu cele mai scumpe lucrări pe piața internațională.

