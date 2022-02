În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 01.30, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul că o autoutilitară este condusă de un bărbat aflat sub influența alcoolului pe strada Mihai Eminescu.

Autoutilitara a fost identificată și oprită în trafic de polițiștii din cadrul Biroului pentru Ordine Publică Baia Mare în jurul orei 01.45.

Conducătorul autoutilitare a fost identificat ca fiind un bărbat de 32 de ani din municipiu. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0.44 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a concetrației de alcool.

Totodată, la data de 9 februarie, la ora 17.37, polițiștii din Sighetu Marmației au oprit în trafic pentru control un autovehicul condus dinspre Văleni înspre D.J. 186.

La volan a fost identificat un bărbat de 48 de ani din Bârsana, care, în urma testării cu aparatul etilotest rezultatul a fost de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Sighetu Marmației în vederea recoltării de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În ambele cauze s-au întocmit dosare penale și se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de art. 336, alin. 1 ,Cod penal.