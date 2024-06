„Încă de acum 6 luni, de la preluarea mandatului de primar interimar, am avut discuții constante cu polițiștii locali băimăreni. Am făcut tot ce am putut mai bine să le asigur dotări la standarde moderne, echipamente de intervenție, să mărim normele de hrană și, mai precis, să le oferim toate facilitățile necesare pentru a-și putea face treaba cât mai bine. Le-am luat apărarea atunci când a fost cazul, i-am lăudat pentru pașii spre progres pe care i-au făcut. La fel, i-am băgat în comisia de disciplină atunci când a fost cazul.

Am crezut că în aceste 6 luni putem să arătăm o nouă față a Poliției Locale. Îmi este rușine să recunosc, însă am greșit să cred asta. Îmi este mie rușine să mă întâlnesc cu băimărenii pe stradă și să se plângă, încă o dată, de activitatea, sau mai bine spus inactivitatea polițiștilor locali. Cetățenii ar trebui să poată să aibă încredere să apeleze la polițiștii locali când au nevoie, la fel cum apelează la medic atunci când au o problemă, ori acest lucru nu se întâmplă, iar vina este în mare parte a Direcției Poliției Locale!

Am decis sâmbătă seara să efectuez un rond de noapte, în special în zonele vulnerabile ale municipiului Baia Mare unde avem informații că ar exista activități infracționale. Timp de câteva ore, în miez de noapte, am luat la pas zone precum Păltinișului, Electrolizei, Craica, iar exemplele pot continua. Am avut parte de o adevărată “surpriză” să constat că, în cele câteva ore în care m-am plimbat prin mai multe zone din oraș, m-am întâlnit intersectat o dată cu un echipaj de polițiști locali, aflat în mașină, pe drum, și cu unul care staționa în zona Centrului Vechi, la fel, în mașina de serviciu.

A doua zi dimineață, am descoperit o mulțime de infracțiuni care au avut loc în acea noapte în oraș, inclusiv cazul vandalizării celor aproape 90 de mașini într-o parcare din cartierul Cuza Vodă. Infracțiuni care ar fi avut șansa să fie prevenite, dacă exista o activitate conform dispozițiilor! Am atras atenția de nenumărate rânduri asupra necesității verificării mijloacelor de transport în comun, unde avem sesizări privind acte de agresiune, vandalizări. Cerșetorii vuiesc pe străzile din oraș. Coșurile de gunoi stradale, respectiv punctele de colectare a deșeurilor sunt constant vandalizate de diverși indivizi. Lucrurile acestea trebuie să se oprească și nu mai accept nici un fel de scuze din partea Poliției Locale!

Nu pot să înțeleg de ce anumiți colegi din cadrul acestei direcții continuă să aibă o atitudine sfidătoare la adresa cetățenilor. Nu concep lipsa unei dorințe de a transforma această instituție în una respectată și să fie și ei, la rândul lor, respectați de comunitate.

Am ajuns la concluzia că avem nevoie de măsuri drastice pentru a eficientiza acest serviciu public care trebuie să fie în slujba cetățenilor, iar eu îl voi face să fie! Am dat o notă internă prin care, începând de acum, polițiștii locali de la biroul de ordine publică rămân fără mașini de serviciu. Se vor deplasa la sediu și de la sediu, respectiv în zonele arondate pentru patrulare, cu mijloacele de transport în comun și, astfel, vom înteți și prezența în autobuze. Dacă tot ne place să ținem autospecialele parcate cu orele, să le lăsăm parcate în curtea instituției, să nu încurcăm băimărenii.

Gata cu vânătoarea de amenzi, gata cu “dormitul” în mașini în timp ce băimărenii au nevoie de siguranță. Fac un apel la toți băimărenii să îmi trimită poze cu polițiștii locali în autobuze, pe străzi și, în situația în care surprind anumite ipostaze care nu fac cinste uniformei de polițist local, să îmi transmită acest lucru, respectiv orice chestiune ce ține de lipsa de implicare a colegilor mei din această direcție. Începând de azi, dăm drumul unui set de măsuri drastice și punem Poliția Locală în slujba cetățenilor, că le convine sau nu!” – Doru Dăncuş, candidat PSD pentru Primăria Baia Mare.

