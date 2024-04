Conducerea liberală a județului pune mai mare preț pe imaginea din perioada electorală decât pe adevăr, respectiv să informeze corect băimărenii. S-au pozat alături de un utilaj și au anunțat cu surle și trâmbițe începerea execuției lucrărilor la acest proiect de importanță majoră. Lucrări care, chiar și așa, ar fi fost deja mult întârziate! În realitate, ce a rămas în urma acelui moment e doar o „găurică” nesemnalizată. De asta sunt oamenii sătui de politicieni!



Am fost la fața locului alături de constructorul desemnat și i-am cerut să îmi spună exact care este stadiul lucrărilor. Așa cum, de altfel, ar fi trebuit să facă și domnii de la CJ în urmă cu două săptămâni. Realitatea este că în acest moment suntem în faza de PROIECTARE, după care se va trece la faza de avize, iar mai apoi va fi nevoie de o autorizație de construire din partea Ministerului Transporturilor. Am fost personal, alături de Gabriel Zetea, să discut cu domnul ministru Grindeanu despre acest proiect și să îi cer urgentarea aprobărilor ce țin de Ministerul condus de domnia sa. Asta tocmai pentru că îmi doresc ca băimărenii să aibă proiecte în realitate, nu doar pe hârtie. Și asta se poate vedea în lucrările pe care le-am început deja în întreg orașul.

Abia după ce trecem prin toate aceste faze, constructorul va putea să înceapă lucrările efectiv. Iar acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, în jurul lunii septembrie. Am primit asigurări din partea constructorului că va face toate demersurile necesare astfel încât băimărenii să vadă anul acesta un adevărat șantier pentru acest pasaj suprateran, nu doar poze cu politicieni liberali și… găuri în asfalt.

“Domnilor, vă invit încă o dată să nu uitați că sunteți, pentru moment, la șefia administrației județene. Iar asta înseamnă să munciți și informați corect cetățenii. Alegerile trec, dar oamenii vor fi tot aici!”, spune Doru Dăncuş.