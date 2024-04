Ieri, 24 martie 2024 a intrat în dotarea SPJ Salvamont Maramureș cel de al treilea robot pentru compresii toracice

Robotul de compresii toracice este un dispozitiv electronic portabil pentru compresii toracice, simplu, ușor de utilizat de către o singura persoană. Se atașează direct pe trunchiul pacientului si poate fi utilizat in orice situație, indiferent de condițiile ambientale, atât în interior cat și în exterior/pe munte.

Poate fi utilizat inclusiv pe perioada transportului cu elicopterul, poate fi utilizat pentru intervențiile în spații restrânse, aparatul putând efectua compresii și la pacienți așezați în șezut sau la gravide a căror poziție în cazul resuscitării este poziția laterala.

Robotul asigura efectuarea fără întrerupere a compresiilor toracice în timpul transportului pacientului fapt care mărește considerabil șansele unei resuscitări reușite.

Dispozitivul este extrem de necesar echipelor de salvare iar folosirea lui pe timpul transportului atât vara cat si iarna asigura echipelor de salvare posibilitatea de a se deplasa din si in terenul accidentat fără sa întrerupă manevrele de resuscitare lucru esențial in tentativa de a salva viețile celor aflați in pericol.

În acest moment cele 3 zone grele deservite de SPJ Salvamont Maramureș beneficiază de acest performant dispozitiv.

Au fost adresate mulțumiri Consiliului Județean Maramureș pentru dotările primite de SPJ Salvamont Maramureș si pentru permanenta preocupare ca acest serviciu profesionist de urgenta , Salvamont Maramureș sa se ridice la cel mai înalt nivel de dotări și pregătire profesională.