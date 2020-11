COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MARAMUREȘ reunit în ședință extraordinară în data de 25 noiembrie 2020 a decis prelungirea carantinei pe raza municipiului Baia Mare cu încă șapte zile.

Cu toate acestea s-au făcut câteva concesii, în sensul că rămân deschise saloanele de coafor și sălile de sport, dar cu reguli stricte.

Se permite oficializarea serviciilor religioase/slujbe religioase în lăcașele de cult, cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 mp/persoană și un grad de ocupare de maxim 30% din suprafaț utilă a lăcașului de cult. Totodată, administratorul lăcașului de cult/personalul clerical are obligația să afișeze la loc vizibil numărul maxim de persoane care pot participa la oficierea slujbei religioase/ cu respectarea regulilor de protecție sanitară;

Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă);

Se permite oficializarea stării civile cu prezența a maxim 16 persoane în interiorul clădirilor cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din municipiul Baia Mare, județul Maramureș și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul Județean de Jandarmi ”Pintea Viteazul” Maramureș sau Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, după caz;

Articolul 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activități:

organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, zile aniversare, mese festive etc.) în spații închise și deschise;

activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de livrare la domiciliu și/sau activități de genul take and go sau similare;

activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică, cu exceptia persoanelor care efectueaza deplasări in interes profesional pentru agenții economici de pe raza localităților carantinate;

organizarea și desfășurarea de activități în cinematografe și ale instituțiilor organizatoare de spectacole și/sau concerte;

activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;

organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spații de tip after school, etc;

activitatea cu publicul a saloanelor de cosmetică, înfrumusețare, îngrijire și igienă corporală, saloane de bronzat, saloane tatuaj, saloane de masaj cu excepția sesiunilor programate și desfășurate în formula “un prestator / un beneficiar” pentru un salon;

sălile de fitness își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe de 10 mp pentru fiecare persoană, dar nu mai mult de 10 persoane/suprafața utilizată, excepție făcând antrenorii personali. Se va asigura de către proprietar/administrator dezinfecția aparatelor și a suprafețelor din fiecare spațiu.

organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și a piețelor de vechituri;

toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfasoara in spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de către federațiile de specialitate;

Articolul 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21.00 cu excepția farmaciilor și a benzinăriilor care vor deservi clienții la geam;

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică. Se va asigura pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane (agentul economic are obligația de a afișa la intrare numărul maxim de persoane care poate fi prezent în locație/unitatea de timp și suprafață);

(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare;

Articolul 7. În zilele de sâmbătă și duminică centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea pentru o perioadă de 7 zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice, cu excepția agenților economici care comercializează produse alimentare, farmacii, curățătorii, magazinele care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă și duminică produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem ”take-away”/catering, agenții economici din centrele comerciale. (zona fast food/food court). Își suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă și duminică, pentru o perioadă de 7 zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologie, inclusiv agenții economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

Articolul 8. Agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor de bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, începând cu data prezentei hotărâri, pe perioada carantinării, în zilele de sâmbătă și duminică.

Articolul 9. Sunt închise pentru o perioadă de 7 zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice, locurile de joacă de stat sau private amplasate în spații închise și deschise.

Articolul 10. Operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane/ și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura în următoarele condiții (anexă):

– Prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2,

– Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;

– Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;

– Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;

– Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

Articolul 11. Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.