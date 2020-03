Un doctor a fost arestat la locul de muncă după ce a tușit intenționat către colegii lui.

Cory Edgar, medic ortoped la spitalul UConn Health din Connecticut, a fost arestat după ce mai mulţi martori au spus că „a ignorat intenţionat măsurile de siguranţă obligatorii în cazul pandemiei de coronavirus”. El şi-a lovit colegii, a tuşit intenţionat spre colegii săi şi a ţipat la mai mulţi pacienţi cu Covid19. Medicul a fost arestat chiar la spital, în timpul serviciului.

„Luăm toate aceste afirmaţii în serios, iar problema a fost revizuită. Putem afirma, de asemenea, că orice angajat UConn Health, care prezintă simtome de Covid-19, a fost rugat să rămână acasă. În timpul acestei pandemii, toţi angajaţii sunt examinaţi înainte de a intra în spital”, a declarat Hellen Walker, directorul spitalului UConn Health. Vineri, un alt bărbat din New Jersey a fost acuzat de ameninţări teroriste după ce a lovit intenţionat un lucrător dintr-un supermarket şi a strănutat către el. Un alt bărbat, tot în New Jersey, a fost acuzat de hărţuire şi conduită dezordonată pentru că a încercat să tuşească spre ofiţerii de poliţie în timp ce era arestat sub acuzaţia de violenţă în familie. SUA au depăşit recent Italia la numărul de cazuri de coronavirus. Peste 100.000 de persoane au fost testate pozitiv cu Covid-19. Până în prezent, 1.477 de americani au murit din cauza virusului.