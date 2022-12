Azi, 3 decembrie 2022, începând cu ora 12:00, la Biserica din Baltă din Lăpuș, Maramureș, a avut loc slujba de înmormântare a celui care a fost Rapsodul popular Nicolae Pițiș (Badea Nicolae), plecat la ceruri la vârsta de 83 de ani și 8 luni.

L-am cunoscut din primii ani de viață, ascultând interpretarea coloanei sonore din filmul lui Pintea, film care l-a avut ca actor principal pe marele Florin Piersic. Filmul lui Pintea reprezintă o sursă de echilibru, putere, motivație, vizionându-l de zeci, poate sute de ori. Coloana sonoră din film subliniază clar, fără echivoc, trăsăturile celor care au domnit peste aceste meleaguri. Trăsături tot mai pierdute în actualitatea șubredă, dar trăsături pe care pretind că încerc să le respect.

„După pui de moroșanu

Să nu dai cu bolovanu

Cumva de li-i nimeri

Vai de capu­ tău a si.

Pân­ de-s negru nu-s tâgan

Puiuţ îs di moroşan

Şed în codru câti-on an

Câti-un an şi câti-o lună

Că-s copil di maică bună.

Măi copile un­i mere

Hii bărbat ni hi muiere

Că ţi-o mers hiriu pân sat

Că n-ai hire de bărbat

Şi-ţ­ stă gându­ la-nsurat.”

Am trăit cu speranța că o să-l întâlnesc la un moment dat pe badea Pițiș! Au trecut ani și speranța a rămas, dar condiția mea s-a modificat. Eram elev al Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș și făceam naveta spre casă, traversând zilnic Țara Lăpușului și o parte din meleagurile bătătorite de Badea Pitiș. Era iarnă, înainte de 24 ianuarie, la Casa de Cultură din Târgu Lăpuș avea loc un eveniment în cinstea Unirii Mici. Am pornit spre casă și cum am cotit stânga în sensul din fața primăriei din Târgu Lăpuș, am văzut un ROMÂN ADEVĂRAT, în straie populare, dar consumat puțin de timp. A fost firesc să opresc și să-l iau la ocazie. N-am știut cine e, dar din prima clipă de când l-am zărit, m-am gândit că poate fi badea Pițiș. Eram puțin emotiv și nu știam cum să-l întreb dacă e sau nu cine cred eu că e. Când mi-a zis că merge la Lăpuș, în mintea mea am mai procentul de siguranță a mai crescut. Am făcut o pasiune pentru filmul Pintea și pentru tot ce ține de acest film și acesta a fost motivul pentru care pe stick-ul din mașină avea chiar un colaj din film, un colaj cu horele badelui Pitiș. Așa am ales eu să verific dacă în mașina mea e chiar Badea Pițiș. Când a auzit începutul, n-a ezitat și a zis: „Astăzi puțini tineri ascultă aiasta!”

A fost un moment special pentru mine. Eram emoționat și entuziasmat. Badea era atât de simplu și de pur! Era deschis la orice și mi-a zis că oricând pot să-l vizitez!

Oricând până astăzi! De astăzi în colo pe Badea Pițiș nu-l mai găsim acasă, îl găsim într-o lume mai bună, alături de îngeri, horind-i lui Dumnezeu!

În mesajul Preasfințitului Părinte Iustin la plecarea la Domnul a rapsodului popular Nicolae Pițiș, am aflat că ne-a lăsat un testament: „Fiți buni, drepți, cinstiți, credincioși lui Dumnezeu și de omenie. Iubiți-vă Țara și Neamul cel puțin atât cât le-am iubit și eu și purtați-le cu mândrie nepăcătoasă în inimă și suflet ori unde ați merge, ați fi, ori trăi pe pământul acesta mare.

Nu vă vindeți patrimoniu sacru, sufletul și credința, că ele aparțin veșniciei și lui Dumnezeu și sunt neprețuite. Trăiți frumos, în pace și bucurie și veți avea parte de împărăție. Căci Domnul a zis: Fericiți sunt făcătorii de pace ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”.

Micii lăpușeni l-au colindat azi pentru ultima dată pe Badea Pițiș!

La înmormântare a participat și Iacob Oniga care a recitat o poezie, emoționând până la lacrimi toată mulțimea adunată:

Un alt moment emoționant a fost reprezentat de mesajul transmis de Maria Casandra Hausi, o artistă lăpușeancă, apropiată tare badelui, care-i duce tradiția mai departe.

Pentru tot ceea ce a făcut ca valoare, autenticitate, unicitate și personalitate, Badea Nicolae Pițiș a fost declarat în anul 2011 de către Ministerul Culturii și UNESCO „Tezaur uman viu”, titlu care acoperă in mare măsură personalitatea uriașă a lăpușanului unic, nobil și drept ca un brad din Țibleș.

Ce ne rămâne de făcut e să-l pomenim și să-i mulțumim pentru tot ceea ce a lăsat pentru acest neam românesc! Să nu-i uităm testamentul și să ținem cont că dacă am respecta pe jumătate ceea ce ne-a lăsat, am trăi într-o lume mult mai bună și mai respectoasă!

De astăzi, Țara Lăpușului, Maramureșului și toată România e mult mai săracă!

Odihnă veșnică!

Andrei BUDA